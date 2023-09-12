退休女公務員投資虛幣遭騙千萬！詐團夫妻檔爽住豪宅開大G

▲刑事局破獲蔡姓夫妻檔經營詐團水房，保險櫃搜出2158萬元新台幣。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊去年下旬陸續接獲退休公務員、竹科工程師報案，他們均透過LINE加入假投資平台「COINPAYEX」，投資老師宣稱投資虛擬貨幣，可以短時間獲5倍投報，女退休公務員（50多歲）陸續匯款10次，總計匯出1300萬新台幣投資，另名竹科工程師也在短短一個月內匯出800萬元，結果要領回投資獲利時，遭詐團封鎖刪除帳號，警方獲報後經歷近1年調查，前後發動3次搜索，逮捕蔡姓詐團水房夫妻檔主嫌、共犯23人到案，查扣2158萬元現金。

刑事局接獲被害人報案後，與新北市刑大、北市大安分局共組專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦，警方調閱車手提款監視器，從今年3月起先在嘉義民雄區詐團水房逮捕張姓車手頭等7人到案，5月間在高雄地區逮捕另團收簿手、車手及人頭帳戶提供者共9人到案。

據了解，被害公務員、工程師，都是透過臨櫃匯款方式，詐團教他們跟銀行員說要「繳房貸」、「室內裝潢費」等幌子，繞過銀行員關懷提問，之後現金流入人頭帳戶後，部分由嘉義、高雄的車手提領交給水房洗錢，另一部分則經過層轉帳戶在進入虛擬貨幣交易所購買泰達幣，警方追查光是蔡姓主嫌的虛幣交易帳戶，1年進出泰達幣市值高達新台幣3億多元。

蔡姓主嫌（32歲、賭博、洗錢等前科）則靠揮霍詐騙被害人贓款、及經營網路賭博過著奢華生活，他與妻子育有2子女，在新北市三重購買豪宅，因老婆愛好養貓，還特別購買高價純種緬因貓供家人當寵物，出入則開著7百萬起跳的賓士大G休旅車。

警方8月底到洗錢主嫌蔡男夫妻住宅搜索，當場在臥室保險箱內搜出2158萬元新台幣現金，並查扣手機、筆電等證物。蔡男否認2千多萬元現金是詐欺洗錢犯罪所得，辯稱是朋友鉅款借放，但面對警詢卻講不出朋友名字，專案小組偵辦此案前後發動3波搜索拘提行動，總計逮捕23人，訊後依觸犯詐欺、洗錢防制法等罪移送新北地檢署複訊。

刑事局呼籲，近年投資詐騙猖獗，民眾務必提高警覺，通訊軟體邀約投資存股絕對都是詐團設局所為，民眾若有疑慮可撥打165反詐騙專線諮詢，或就近到警察機關求助查證。

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