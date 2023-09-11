IG女神報假明牌海削1484萬　警抄詐團驚見最紅仙女吸粉2.5萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊根據165反詐騙平台資料，鎖定有「假報明牌真詐財」的職業賽事博弈詐騙集團在台中、嘉義一帶經營。詐團掌握時代脈動，先透過女網紅透過IG限動張貼洗腦致富語錄吸引粉絲數，藉此吸引民眾入金投資，實則未實際幫民眾投注，民眾若下注成功，詐團還追繳保證金後失聯，刑事局追查先後在台中逮捕詐團主嫌謝男 （30歲、詐欺前科）機房水房共犯達18人。

▲刑事局破獲透過IG語錄詐騙民眾投注職業賽事的詐騙集團逮捕18人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方指出，謝男透過旗下女話務手在IG刊登「語錄系列」透過現實動態PO出代操博弈賽事廣告，標榜「獲利99%」「賺5-10倍」吸引民眾下注，若民眾贏錢還會二度騙保證金，警方調查發現謝男以IG「語錄系列」詐騙被害人92人，不法所得高達1484萬餘元。

刑事局分析165反詐騙平台後，鎖定協男集團涉案，謝男教唆旗下話務手，在IG經營詐騙帳號「女神語錄、仙女語錄、達人語錄、感悟語錄、煙花國際、波哥傳奇」語錄系列詐騙廣告，標榜代操運動博弈賽事，並P圖偽造中獎彩票畫面誆騙被害人下注。其中甯姓女網紅擔任話務手經營IG「女神語錄」帳號攬客，並充當集團會計幫忙記帳，短短2個月就大賺105萬元。

若民眾下注贏得賽事，第二層機手則會以「追繳三成保證金」否則無法出金為由，讓民眾二次匯款，詐團得手後就封鎖刪除被害人，被害民眾多達92人，且遍佈台灣各地，被害金額從數萬元到上百萬元不等，謝男經營話務機房半年得手贓款1484萬元，並利用母親名義在台中市北屯區購入市價高達3250萬元的豪宅爽住，手段相當惡劣。

警方今年3月先到嘉義市東區逮捕IG暱稱「語錄女神」的集團成員甯女，詐團見警方行動，謝姓主嫌指示旗下話務手搭機到柬埔寨繼續工作，警方早已監控詐團機房成員，其中袁姓女機手、汪姓、張姓男機手至桃園機場欲出境時，在機場遭警方攔下。專案小組循線擴大偵辦，清查蔡嫌在高雄市仁武區透天厝承接謝男詐騙匯款的洗錢水房，陸續逮捕蔡姓水房主嫌、提款車手、蔡姓、陳姓收購人頭帳戶主嫌、陳姓金主等12人到案。

警訊後依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌移送包含詐團謝姓主嫌、蔡姓水房主嫌等18人，但因詐團成員到案後態度惡劣，不但否認犯行，也拒絕配合打開手機供調查，經士林地檢署檢察官複訊後包含主嫌在內11人遭聲押獲准，詐團主嫌謝男的豪宅也遭檢警扣押。

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