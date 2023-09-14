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刑事局破總統選舉賭盤「只有1人開讓票」　賭金全變虛擬幣匯國外

▲▼刑事局破獲總統網站選舉賭盤，逮捕2人、逾10人下注，懷疑是詐騙新手法。（圖／民眾提供，下同）

▲▼刑事局破獲總統網站選舉賭盤，逮捕2人、逾10人下注，懷疑是詐騙新手法。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

總統選舉隨著郭台銘宣布副手人選，讓選情逐漸白熱化，刑事局日前破獲一件才上架3周的境外選舉賭盤網路簽注站，逮捕2名嫌犯，該網站賠率顯示賴清德讓票245萬元，且有5980人下注，但目前僅掌握10多人下注，且嫌犯把賭金全以虛擬幣方式匯出國外，警方不排除該集團涉嫌坑騙賭客。

▲▼刑事局破獲總統網站選舉賭盤，逮捕2人、逾10人下注，懷疑是詐騙新手法。（圖／民眾提供，下同）

刑事局中部打擊犯罪中心為淨化選前治安，發現有臉書社團散布選舉賭盤之投注訊息，以及各總統候選人賠率標的，供不特定賭客下注，為影響選舉公正性，上周會同新北市、台中市和新竹縣警方分別在新北市、新竹縣逮捕22歲李姓男子及30歲劉姓男子，查扣現金1萬3800元、筆記本、存簿、提款卡、悠遊卡、手機等證物。

▲▼刑事局破獲總統網站選舉賭盤，逮捕2人、逾10人下注，懷疑是詐騙新手法。（圖／民眾提供，下同）

警方初步清查，已有5名賭客匯款下注，賭資共5萬多元，但粗估下注人數應超過10人，從該網站賠率表示，賴清德不論對手是誰，全都讓票245萬票，且下注總人數有8千多人，嚴重懷疑是網站為了吸引賭客而灌水的詐欺新手法。

▲ 。（圖／臉書翻攝）

▲ 賭盤賠率表。（圖／臉書翻攝）

警方訊問後依總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及洗錢防制法，移送新北地檢署偵辦，最高可處5年以下有期徒刑，民眾切勿以身試法，參與從事賭博集團或下注簽賭。

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