「獨門配方」竟是越南茶混充　 2黑心茶商「10倍暴利」7人落網

▲刑事局破獲2茶商4茶行以越南茶偽冒台灣烏龍茶販售，帶回7人到案查扣大批茶葉。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣好茶價格不菲，但近年來以東南亞境外包含越南地區茶葉混充台灣茶販售的爭議交易越來越多，不少民眾花大錢買台灣比賽茶、烏龍茶，喝到的卻是東南亞國家、越南茶葉，高檢署今年初規劃查緝境外茶混充台茶行動，刑事局偵七大隊7日宣布破獲兩起偽劣越南茶混充台灣好茶販售的案件，逮捕雙北市4間茶行的2位負責人及涉案員工共7人到案。

刑事局偵七大隊根據高檢署接獲檢舉的茶葉廠商名單，並先購買茶葉送農業部茶業改良場鑑定，茶業改良場目前研發「茶葉中多重元素檢驗法」可有效鑑定台灣本土茶和境外茶葉。

刑事局會同北市信義、士林分局、基隆三分局、偵七大隊、嘉義縣警局共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦，發現黃姓茶商（65歲）在士林市場、中山區林森北路開設的茶行，以及陳姓女茶商（65歲）在松山區長春路及瑞芳九份老街開設的茶行，均有以越南茶混合台灣烏龍茶高價販售，或者乾脆以越南茶打上台灣茶偽冒販售。

其中陳姓女茶商對外販售標榜是台灣凍頂烏龍茶的產品經檢驗發現混有越南茶，但包裝產地卻標榜是南投在地茶葉，甚至主打的比賽得獎茶，經檢驗卻是使用越南低價茶葉包裝販售，藉此謀取不法暴利。

據了解，陳女到案後否認混茶，也否認進口越南茶業，經警方將爭議茶葉送往茶改場鑑定，檢驗結果確定混有越南茶，警方也查訪陳女上游茶葉供貨商，供貨商無奈表示「有說明是越南進口茶葉」不知道陳女等業者混充、偽冒台灣茶葉販售。

警方調查發現台灣本土烏龍茶進價約在每斤1500元左右，而越南進口茶每斤只要150元台幣，茶商若是以越南茶混充台灣茶，甚至直接把越南茶葉充當台灣茶葉販售，將可賺取2倍到10倍不等暴利，嚴重妨害茶業市場秩序及台灣茶的品質觀感。

專案小組在8月14、16日帶回兩間茶行負責人及員工共7人到案，並當場查扣手機、越南茶葉、混境外茶葉、進出貨帳冊20本、分裝機1台、封口機1台、真空包裝機2台等證物。

業者到案後均否認混茶，黃姓茶商辯稱「混茶比較好喝，是商業配方考量，沒有要欺瞞消費者」但警方根據大盤茶商證詞及茶改場檢驗報告，訊後依詐欺、妨害農工商等罪嫌移送台北地檢署偵辦，黃姓茶商裁定15萬元交保、陳姓女茶商5萬元交保，其餘員工裁定3萬交保或無保請回。

刑事局呼籲，茶葉是台灣人送禮首選，喝茶是台人日常品味，民眾務必注意茶行所販售茶葉包裝上的標示及產地，避免購買公版包裝，認明有農糧署產地溯源QR Code、產銷履歷、有機標章等認證，避免買到混充低價境外茶，傷了荷包又傷心。

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