人頭帳戶「創業」當詐團老闆！假投資騙11女600萬　8騙徒落網

▲警方攻堅破獲陳姓主嫌設投資詐騙機房逮捕8人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

曾因賣帳戶給詐團遭檢警送辦的陳男（25歲）不思悔改，今年改成自己當詐團主嫌，在屏東租屋自建假投資騙機房，短短3個月內造成11名女被害人被騙，其中兩人還是學校老師，總計財損超過600萬元，陳嫌透過臉書社群平台，張貼家庭代工賺錢等廣告，之後再騙被害人加LINE群祖邀約投資，營造獲利假象，刑事局會同當地警方攻堅破獲該詐騙機房，逮捕陳嫌等8人送辦。

警方分析165反詐騙專線收案紀錄，發現不少被害人均被臉書張貼的家庭代工賺錢廣告吸引，之後詐團假冒投資老師，以提供假投資資訊，並利用假造的後台程式，營造投資獲利假象，吸引這些家庭主婦及學校老師投入資金，之後無法出金慘遭詐騙。

刑事局偵二大隊會同北市信義分局、屏東縣刑大成立專案小組、報請新北地檢署指揮，經過調查陳嫌從4月起行騙，到7月間總計11人匯款被騙，其中最高匯款金額高達180萬元新台幣。

專案小組8月15日發起搜索行動，鎖定該詐欺機房位於屏東縣屏東市一社區大樓，陳嫌夫妻檔租居在機房附近方便監控，警方行動當場逮捕管理者、話務人員等6人到案，隨後又趕到陳嫌夫妻租屋處將2人逮捕。

警方搜索並當場查扣手機、電腦主機、螢幕、網路分享器、筆電、攝影機等證物，警方偵訊後依涉嫌詐欺、組織犯罪等罪嫌移送心北地檢署偵辦，檢方複訊後諭令陳嫌10萬元交保，其餘成員2萬元交保候傳，檢警將持續溯源偵辦。

【其他新聞】

►超級男蟲扮總行處長+VIP客戶 30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

►王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查 恐扣牌半年

►痛打逼吃屎虐殺船長 不倒會角頭柬國落網！台美柬攔市價9.5億K毒

