北捷、靜岡鐵道深化交流　貓纜、日本平纜共推搭乘8折優惠

▲臺北捷運公司董事長趙紹廉(右2)訪日，15日在靜岡市長難波喬司、臺北駐日經濟文化代表處橫濱分處處長張淑玲的見證下，於靜岡市完成臺北捷運與靜岡鐵道合作備忘錄日文版本簽署儀式。(圖臺北捷運公司提供，下同)

生活中心／台北報導

繼靜岡鐵道株式會社社長川井敏行8月訪臺，簽署中文版本合作備忘錄，臺北捷運公司董事長趙紹廉日前親自回訪，9月15日在靜岡市長難波喬司、臺北駐日經濟文化代表處橫濱分處處長張淑玲的見證下，於靜岡市完成日文版本簽署儀式。期待未來透過國際同業標竿學習及深度交流，將城市形象、服務品質延伸國際，共同促進觀光旅遊發展。

趙紹廉董事長在致詞時指出，臺北捷運每日可乘載200萬人次，貓空纜車每年亦有200萬人次的旅運量，可說是連結臺北城市觀光景點的重要轉運站。日本平纜車串聯久能山東照宮、貓空纜車沿線也有指南宮，都是擁有獨特歷史文化的知名廟宇，歡迎日本朋友來認識臺灣、暢遊臺北，搭乘貓空纜車體驗城市美好。

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難波喬司市長表示，貓空纜車在日本非常有名，若靜岡直飛班機實現的話，一定專程前來臺北觀光，也期待能夠更加深化靜岡市與臺北市及臺北捷運之間的交流，共創美好願景。

張淑玲處長表示，富士山及玉山與靜岡馬拉松及臺北馬拉松等陸續互相締結淵源深厚，靜岡也協助銷售臺灣芒果等農特產品，樂見兩家鐵道公司締結友好後，更能進一步提升城市與城市之間的國際合作，邁向共好共榮；此外，因疫情停辦已久的靜岡馬拉松將在明年三月舉行，歡迎臺北捷運及臺北市民朋友共襄盛舉。

▲▼貓空纜車及日本平纜車沿線車站，分別擺放雙方限量優惠摺頁，民眾赴日憑摺頁享日本平纜車來回票8折優惠、原創卡片；日本民眾來臺觀光時，可持摺頁享貓空纜車一日票8折優惠及原創紀念品。



為進一步提升雙方合作，首先針對兩家企業所經營的臺北市貓空纜車、日本平纜車推出行銷方案。自即日起，貓空纜車及日本平纜車沿線車站，分別擺放雙方限量優惠摺頁，民眾赴日憑摺頁享日本平纜車來回票8折優惠、原創卡片；日本民眾來臺觀光時，可持摺頁享貓空纜車一日票8折優惠及原創紀念品。

日本平纜車位於靜岡市清水區日本平山頂，全長約1公里，串聯靜岡市國寶「久能山東照宮」，穿梭於歷史與美景之間，擁有獨一無二的景緻，可遠眺富士山、靜岡市區及駿河灣美麗海岸。

日本旅客於日本平纜車索取貓空纜車優惠摺頁，來臺遊玩時出示摺頁即享貓空纜車一日票8折優惠，歡迎搭乘頗負盛名的水晶車廂，透過大片的車廂觀景窗及透明地板，以360度的寬廣視野，俯視山林綠意；或是安排貓空地區一日遊，參訪樟樹步道、樟湖步道、壺穴、銀河洞及指南宮、樟山寺等特色廟宇知名景點，品嘗在地茶香美食，欣賞大臺北地區夜景，體驗獨特的貓空之美。