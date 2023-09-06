臺北捷運與法務部調查局簽署「資通安全MOU」　打造更堅固的資安防線

▲臺北捷運公司與法務部調查局今天舉行「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」簽訂儀式。（圖／臺北捷運提供）



生活中心／綜合報導

臺北捷運公司與法務部調查局今天在臺北捷運公司行政大樓，舉行「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」簽訂儀式，由臺北捷運公司總經理黃清信與法務部調查局臺北市調查處處長吳富梅代表簽署，透過跨機關合作，攜手強化資通安全聯防，共同打造更堅固的資安防線，以及更加穩定交通路網。

臺北捷運公司總經理黃清信指出，「近年來數位科技蓬勃發展帶來無限便利，同時也衍生各種複雜的資安挑戰。臺北捷運肩負城市大眾運輸，每日承載百萬人運量，資安不容一絲挑戰，唯有透過跨部門、跨領域的合作，才能建立更加堅固資安防線，確保捷運運行及市民安全與隱私」。

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法務部調查局臺北市調查處處長吳富梅表示，「雙方透過簽署資通安全合作備忘錄，建立資安防護生態系，透過情資分享預警機制、即時交流資安威脅與駭客滲透手法，公、私部門協力強化科技犯罪防禦能量，從源頭阻斷駭客攻擊事件，另於資安事件發生時，透過即時通報機制，達到緊急應變及有效防堵成效」。

臺北捷運公司表示，這次備忘錄的簽署，將帶來一個全新的合作範疇，雙方攜手合作，分享資安情報、威脅評估、緊急應變等專業知識，有助於臺北捷運更全面評估可能的風險，更迅速地作出反應，強化資安防禦。透過合作，將更可了解不同角度的資安威脅，制定更加有效的保護措施。

未來雙方將透過技術創新、資源整合和專業知識的分享，持續提升捷運的資安能力，確保捷運系統安全運行、旅客人身安全及個人資訊不受侵犯，共同打造一個更加安全、更加穩定的城市交通網絡，讓捷運系統成為市民安心、放心的選擇。