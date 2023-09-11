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捷運車廂「多出一片黃」　地板寫超大5字！乘客虧：以為在搭公車

▲▼ 。（圖／粉專「零號出口 Exit No.0」授權引用） 

▲中和新蘆線的捷運車廂留了一塊「下車等候區」。（圖／粉專「零號出口 Exit No.0」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人搭乘捷運時，會站在車廂門口，造成其他乘客不便。近日臉書粉專「零號出口 Exit No.0」分享一張照片，中和新蘆線似乎為了避免這樣的情況，在門口留了一塊「黃色區域」。貼文曝光後，引發底下網友討論。

粉專「零號出口 Exit No.0」日前發文貼出一張圖片，從畫面可見，捷運車廂的地板上，有一塊黃色區域，上頭寫著「下車等候區Alighting Riders Wait Here」。

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粉專在文中補充道，這在「中和新蘆線」；同時也在留言處開玩笑，「應該命名為博愛等候區，大家就會自動避開了」。

照片曝光後，底下網友紛紛討論道，「尖峰時間會怎樣呢？有結界嗎」、「以為在搭公車」、「很好啊，有寫多少有差，會閃開」、「沒啥用的，公車上也有這塊，然後還是一堆人一上車就愛卡在門邊」、「沒有用，早上的南勢角照樣擠爛」、「看不到的還是看不到」、「沒有用！已經看到幾天了，大家一樣站同個地方」。

還有些網友不禁留言抱怨，「我覺得捷運系統內都限速1Mbps，延遲給個100ms，就不會有人一直盯著手機不讓路」、「超討厭不下車不讓的」、「前陣子頻繁搭捷運，門打開要進去時一堆87學生擋在出入口，然後裡面一堆空位」。

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