北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」　慘跌地上！目擊者曝狀況

▲乘客忽然往後跑，原因曝光！（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

在不知情的狀態下，車廂乘客忽然亂跑，難免會引發恐慌！一名網友透露，昨（12）日傍晚搭捷運時，忽然在「小巨蛋到南京三民」這一段時，看到乘客往同一方向狂跑，過程中還有人摔倒，「超可怕的！」文章曝光後，有網友還原當時情形，一名乘客疑似癲癇發作，導致尿失禁，殊不知所有人開始往後跑。

一名男網友在Dcard表示，昨日他搭北捷松山新店線時，約莫17點30分左右，直擊「突然車廂內的全部人都往某一個方向跑」，礙於當下一片混亂，加上原因不明，乘客們也跟著逃跑，「有的人還跌倒在地，超可怕的！」

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由於遲遲沒有消息，為何大家猶如逃命般亂衝，讓原PO發文求問「發生什麼事了？有人知道嗎？或是有誰也在那節車廂裡？」

▲原PO驚見乘客跌在地上。（圖／翻攝Dcard）



底下網友熱議，「好荒謬，但能理解跟著跑的人，畢竟如果真的有什麼事搞清楚才跑，通常也來不及了」、「我也在那車廂上，也搞不清楚怎麼回事，我好像在第二還第三節的樣子，突然看到前面車廂開始有人尖叫往後跑」、「好可怕，該不會有喪屍？」「在哪一站的時候啊」。原PO補充回應，小巨蛋到南京三民這段。

對此，一名網友還原當時經過，並附上影片，「我在車上，認真回答，最前面的車廂有人尿失禁在地板上，然後所有人開始往後跑，我真的看不懂是在跑X小？一開始跑的那幾個人真的是禍源，尿失禁就換到另外一個車廂就好了，結果後面大家都跑到後面來，有人根本搞不清楚狀況，邊跑邊問：發生了什麼？」

所幸有乘客透過車廂對講機通報北捷，因癲癇發作的患者被帶出車廂時，身體還不斷抽動，站務人員也隨即叫救護車，該事件才落幕。

其他網友看完影片後，紛紛回應「所以恐慌時踩踏事件是最可怕的」、「其實後面的人根本不知道前面怎了，跑是正常的」、「亂跑的真的禍亂，太瞎了」、「看完影片，那些跑的人搞得好像屍速列車一樣」、「在中間車廂的人（我）被前面一群暴衝的人嚇到也開始跑，今天發現腳瘀青了，原來是這麼小的事情難怪沒新聞，真的是群體恐慌餘悸猶存」、「只記得有到尖叫然後有人往後跑就跟著跑了，然後下車之後有廣播，但沒聽清楚」。

事後，北捷運公司證實，一名乘客身體不舒服倒在地上，列車長獲報後立刻處理，將不舒服的乘客帶下車廂，當時有乘客受到驚嚇在列車進站時下車，列車長也廣播安撫乘客保持冷靜，大家陸續上車後，列車恢復行駛。針對不舒服的乘客有提供後續就醫的協助。

▼有網友還原當時經過。（圖／翻攝Dcard）



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