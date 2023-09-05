文湖線每月2故障　許淑華要求北捷總體檢

記者陳家祥／台北報導

台北捷運文湖線5日再發生異常，上午8時21分左右、正值通勤尖峰時刻，列車發生車門關閉故障警訊，儘管3分鐘就排除，但仍影響200多位趕上班的通勤族。對此，台北市議員許淑華喊話，文湖線應全面總體檢，並質疑是蔣市長任命的管理階層不夠專業？還是北捷的營運團隊螺絲鬆了？

許淑華表示，北捷推廣大眾運輸符合減碳的世界潮流，但不斷延誤、出包，會讓民眾失去信心，根據台北捷運公司提供資料顯示，這已經是文湖線今年第18次的延誤事件，平均每月2次是歷年新高；即便扣除乘客及天災因素，仍有高達16次的延誤。

許淑華也要求文湖線應全面總體檢，雖然某些台北議員為了討好柯文哲，極力避免檢討前任柯市長，但市民都很想知道，曾創下準點率百分之百、過去營運算是全球優等生的北捷，這兩三年究竟出了什麼問題？屢屢列車故障、號誌故障、訊號異常，甚至還發生保養後不到一周的手扶梯，剎車失靈，摔傷30幾名民眾…等等離譜事故。

許淑華質疑，是市長任命的管理階層不夠專業？還是北捷的營運團隊螺絲鬆了？還是捷運重置基金在柯文哲市長任內被大量挪用，影響捷運的正常維運？

許淑華要求，蔣萬安市長應該要全面盤點文湖線的機電、號誌、訊號連結等問題，並且給台北市民一個交代。