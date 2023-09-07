▲▼北捷持續精進維修管理　邀專家檢視文湖線各設備重置評估

▲臺北捷運文湖線。（圖／記者謝婷婷攝）

生活中心／綜合報導

臺北捷運是通勤族與許多民眾在交通往來間常用的大眾運輸工具，而對於外界近日的關心，對於文湖線系統穩定一事，臺北捷運公司表示會虛心檢討，並持續精進及研擬改善工法，邀請科技顧問協助檢視及提供後續建議，希望可以提供旅客更好的服務品質。此外，也開始著手規劃號誌及列車系統設備重置評估作業，後續將委託專業顧問公司評估系統需求，提高設備穩定度，以符合民眾需要。

針對9月5日上午8時左右，文湖線劍南路站往南港展覽館方向月台，發生的電聯車車門訊號異常，經連夜檢修，確認原因為列車單一車門的「偵測開關」接點訊號不穩定，在更換「偵測開關」後，即已恢復正常，維修人員同時檢測該部列車相同車門的串聯開關，結果皆為正常。

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另外由於文湖線屬無人駕駛系統，捷運設計採「失效自趨安全」（Fail-Safe）的觀念，因此當系統偵測到異常訊息時，會立即啟動列車自動保護裝置暫停行駛，依標準作業程序，請旅客換搭其它列車，並將故障列車移離主線後儘速恢復正常營運，造成旅客不便，捷運公司表示謹致歉意。

臺北捷運以旅客安全為最高營運目標，考量營運逾27年的文湖線系統設備日趨老舊，已組織工作小組就長期營運維修經驗討論，並邀集捷運局與專業顧問公司，評估文湖線系統重置各項可行方案，改善現有運作條件限制，以有效提升系統可靠度。

▲9／5文湖線劍南路站往南港展覽館方向月台，發生的電聯車車門訊號異常，經檢修確認原因為列車單一車門的「偵測開關」接點訊號不穩定，在更換「偵測開關」後，已恢復正常。（圖／取自臺北捷運公司網站）

今年截至9／5為止，文湖線行車延誤件數為18件，扣除外來及人為因素，其中4件為號誌異常，10件為電聯車設備異常。以電聯車部份說明，異常原因為：設備元件異常6件，偵測設備及迴路異常4件，故障發生臺北捷運公司皆有標準作業程序來因應。整體改善措施包括全車隊檢查、加強線路保護措施、溫度開關防水改善、修訂檢修週期、元件品質提升和全車隊更新有故障風險元件等，也將持續精進各項檢修作業管理，確保列車運行安全和穩定。

臺北捷運公司提到，文湖線營運至今已逾27年，對於系統保養維護，訂有嚴格管理機制，將持續以「預防醫學」的概念，進行電聯車的趨勢健康檢查；針對文湖線較常發生故障的煞車系統、車門系統、輔助電力系統、轉向架等設備，則持續進行專案檢修，以期降低異常狀況發生。

文湖線列車各類機電設備，除依法規訂有檢修保養週期及標準作業程序外，為確保列車營運安全及運轉穩定可靠，對機電設備前已啟動專案檢討，並擬訂相關維修及運轉精進作為，例如針對性能趨勢下降或停產機電設備，評估執行系統重要零組件重置更新，同時評估採用趨勢比較分析檢修工法，增加預警機制，各項專案工作依既定時程持續進行中，捷運公司內部將再次進行專案檢討，以期系統更臻穩定提供旅客優質服務。