　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷持續精進維修管理　邀專家檢視文湖線各設備重置評估

▲大直捷運站,台北捷運文湖線,內湖線。（圖／記者謝婷婷攝）

▲臺北捷運文湖線。（圖／記者謝婷婷攝）

生活中心／綜合報導

臺北捷運是通勤族與許多民眾在交通往來間常用的大眾運輸工具，而對於外界近日的關心，對於文湖線系統穩定一事，臺北捷運公司表示會虛心檢討，並持續精進及研擬改善工法，邀請科技顧問協助檢視及提供後續建議，希望可以提供旅客更好的服務品質。此外，也開始著手規劃號誌及列車系統設備重置評估作業，後續將委託專業顧問公司評估系統需求，提高設備穩定度，以符合民眾需要。

針對9月5日上午8時左右，文湖線劍南路站往南港展覽館方向月台，發生的電聯車車門訊號異常，經連夜檢修，確認原因為列車單一車門的「偵測開關」接點訊號不穩定，在更換「偵測開關」後，即已恢復正常，維修人員同時檢測該部列車相同車門的串聯開關，結果皆為正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外由於文湖線屬無人駕駛系統，捷運設計採「失效自趨安全」（Fail-Safe）的觀念，因此當系統偵測到異常訊息時，會立即啟動列車自動保護裝置暫停行駛，依標準作業程序，請旅客換搭其它列車，並將故障列車移離主線後儘速恢復正常營運，造成旅客不便，捷運公司表示謹致歉意。

臺北捷運以旅客安全為最高營運目標，考量營運逾27年的文湖線系統設備日趨老舊，已組織工作小組就長期營運維修經驗討論，並邀集捷運局與專業顧問公司，評估文湖線系統重置各項可行方案，改善現有運作條件限制，以有效提升系統可靠度。

▲▼北捷持續精進維修管理　邀專家檢視文湖線各設備重置評估

▲9／5文湖線劍南路站往南港展覽館方向月台，發生的電聯車車門訊號異常，經檢修確認原因為列車單一車門的「偵測開關」接點訊號不穩定，在更換「偵測開關」後，已恢復正常。（圖／取自臺北捷運公司網站）

今年截至9／5為止，文湖線行車延誤件數為18件，扣除外來及人為因素，其中4件為號誌異常，10件為電聯車設備異常。以電聯車部份說明，異常原因為：設備元件異常6件，偵測設備及迴路異常4件，故障發生臺北捷運公司皆有標準作業程序來因應。整體改善措施包括全車隊檢查、加強線路保護措施、溫度開關防水改善、修訂檢修週期、元件品質提升和全車隊更新有故障風險元件等，也將持續精進各項檢修作業管理，確保列車運行安全和穩定。

臺北捷運公司提到，文湖線營運至今已逾27年，對於系統保養維護，訂有嚴格管理機制，將持續以「預防醫學」的概念，進行電聯車的趨勢健康檢查；針對文湖線較常發生故障的煞車系統、車門系統、輔助電力系統、轉向架等設備，則持續進行專案檢修，以期降低異常狀況發生。

文湖線列車各類機電設備，除依法規訂有檢修保養週期及標準作業程序外，為確保列車營運安全及運轉穩定可靠，對機電設備前已啟動專案檢討，並擬訂相關維修及運轉精進作為，例如針對性能趨勢下降或停產機電設備，評估執行系統重要零組件重置更新，同時評估採用趨勢比較分析檢修工法，增加預警機制，各項專案工作依既定時程持續進行中，捷運公司內部將再次進行專案檢討，以期系統更臻穩定提供旅客優質服務。

ET快訊
快訊／小戴晉級8強！　下一戰可能再碰馬琳
83歲男星才當爸「3個月爆情變」！　29歲女友上法院
快訊／大雨來了！　台南3區淹水警戒
賓士爆乳媽壞身教！　逆停送2孩還嗆：被我撞剛好啦
快訊／大雷雨開轟3縣市！　連炸1小時
快訊／內壢火車站1男落軌！　自強號撞上當場死
快訊／國1自撞「車頭全爛滿地碎片」！　回堵4km
快訊／傑尼斯社長道歉！　認親舅性侵40年…哽咽卸任
Selina喜迎小腰果！　Ella、Hebe都來陪產「反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

漲價還叫好！北市動物園門票喊漲　網一面倒支持：還可以貴一點

啦啦隊「5位學妹剪影」曝光　他認出身分：峮峮接班人出現了

法務部反毒片徵「刺青作曲家」演員！謝和弦點頭：找我演只收420元

快訊／大雷雨開轟南高屏　雨彈連炸1小時！警戒範圍出爐

鷹架變身華麗舞台！空總連續10天「科幻GPU」音樂派對點亮市中心

北捷持續精進維修管理　邀專家檢視文湖線各設備重置評估

他羞喊「男生抱起來很舒服」　釣出百萬YTR點讚！粉絲抓包姨母笑

巴西蛋貨款超思先墊付　農業部：業者為搶蛋「優於合約規範」　

激戰51歲岳母「汽旅309房」過程曝光　女婿：一試成主顧嗎？

就在明天！一條龍網紅課程開跑　10大QA懶人包

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

漲價還叫好！北市動物園門票喊漲　網一面倒支持：還可以貴一點

啦啦隊「5位學妹剪影」曝光　他認出身分：峮峮接班人出現了

法務部反毒片徵「刺青作曲家」演員！謝和弦點頭：找我演只收420元

快訊／大雷雨開轟南高屏　雨彈連炸1小時！警戒範圍出爐

鷹架變身華麗舞台！空總連續10天「科幻GPU」音樂派對點亮市中心

北捷持續精進維修管理　邀專家檢視文湖線各設備重置評估

他羞喊「男生抱起來很舒服」　釣出百萬YTR點讚！粉絲抓包姨母笑

巴西蛋貨款超思先墊付　農業部：業者為搶蛋「優於合約規範」　

激戰51歲岳母「汽旅309房」過程曝光　女婿：一試成主顧嗎？

就在明天！一條龍網紅課程開跑　10大QA懶人包

漲價還叫好！北市動物園門票喊漲　網一面倒支持：還可以貴一點

人間傑尼龜死會！BB Girls她戀大11歲男星　「曖昧2個月」改口認愛

超迷你「指甲可頌」4顆賣87元！網酸：吃麵包還得帶放大鏡

星宇航空飛進日本中部　12月1日起直飛名古屋

Google街景抓姦！人夫找路竟目睹「老婆偷情現場」　結局曝光

邀傅達仁之子談安樂死　柯文哲喊「贊成」：為何要讓病人死得很慘？

颱風夜最暖司機找到了！　為機車騎士擋風雨...交通局公開表揚

樂天桃猿電競趴！亞洲統神來開球　人氣嬌點實況主現場開台

83歲《教父》艾爾帕西諾又當爸「3個月後爆情變」　29歲女友上法院

用員工證色誘？正妹被指獻肉體多P上位　影像流出網曝案情不單純

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

回家務農「青貸100萬」　他被通知違約爆慘！全場力挺

看了就想下載！LINE「8款可愛貼圖」一鍵爽用

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

桃園51歲岳母嫌尪老　搞上女婿「有把你包住嗎？」

搞上女婿　桃園岳母喊冤：是他拐我！

「超商浩克」深夜發53秒影片　2度鞠躬道歉

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

媽被女婿「拐去汽旅309」嗆沒錢又醜！網狂求照片

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

更多熱門

相關新聞

臺北捷運與法務部調查局　簽署資通MOU

臺北捷運與法務部調查局　簽署資通MOU

臺北捷運公司與法務部調查局今天在臺北捷運公司行政大樓，舉行「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」簽訂儀式，由臺北捷運公司總經理黃清信與法務部調查局臺北市調查處處長吳富梅代表簽署，透過跨機關合作，攜手強化資通安全聯防，共同打造更堅固的資安防線、更加穩定交通路網。

文湖線每月2故障　許淑華要求北捷總體檢

文湖線每月2故障　許淑華要求北捷總體檢

上班族崩潰！北捷文湖線異常「車門故障」　260人急下車換乘

上班族崩潰！北捷文湖線異常「車門故障」　260人急下車換乘

文湖線昨停駛原因出爐　北捷急改採「雙電源」

文湖線昨停駛原因出爐　北捷急改採「雙電源」

快訊／北捷文湖線恢復正常營運

快訊／北捷文湖線恢復正常營運

關鍵字：

臺北捷運文湖線

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

快訊／Selina生了！

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

NIKE新鞋打對折現省2千

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

快訊／金鐘獎主持人揭曉！　

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

普丁被爆「早已死亡」

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

更多

最夯影音

更多
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面