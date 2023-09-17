　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

閩南語經典曲《望春風》蘇州登場　 兩岸青年攜手演奏音樂會

▲▼ 「第三屆海峽兩岸青年文化月」在蘇州舉行 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 「第三屆海峽兩岸青年文化月」在蘇州舉行 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／蘇州報導

「第三屆海峽兩岸青年文化月」15日在蘇州舉行，兩岸樂團攜手演出精彩音樂會，像是兩岸耳熟能詳《望春風》、《綠島小夜曲》、大陸流行曲《鼓浪嶼之波》呈現在閉幕會上，在場聆聽台青與大陸民眾一起度過難忘夜晚。

「同心同行 青春力量」為主題第三屆海峽兩岸青年文化月在蘇州民族管弦樂團音樂廳舉行，當天演出由蘇州民族管弦樂團、台灣新竹青年民樂團、台灣藝術大學共同獻上一場音樂盛宴，310位台青共襄盛舉，海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪出席閉幕式。

▲▼ 「第三屆海峽兩岸青年文化月」在蘇州舉行 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 本場音樂會演奏兩岸經典曲目。（圖／主辦單位提供）

音樂會上演出台灣民眾熟悉的閩南語流行歌曲《望春風》，還有台灣流行歌曲《綠島小夜曲》與大陸流行歌曲《鼓浪嶼之波》編創而成的《相望》，曲風悠揚，在場所有聽眾專注聆聽，偶時跟著打拍子。

參與演出的台灣新竹青年民樂團樂手余檣自幼學習琵琶，首次來大陸演出，他表示，「這是我第一次到蘇州，它是一座精緻、細膩的城市，飽含中華文化的韻味。在這裡感覺可以對中華傳統文化有更好的理解。」

閉幕儀式，發佈文化月主題曲《青春的海》MV，文化月組委會聘請15位台灣優秀青年擔任「台蘇青年文化交流使者」，共同推動兩岸青年和文化交流。兩岸青年及相關團體共同發起「金點子」徵集活動，為第四屆海峽兩岸青年文化月一起發想創意。

▲▼ 「第三屆海峽兩岸青年文化月」在蘇州舉行 。（圖／記者任以芳攝）

▲第三屆海峽兩岸青年文化月超過上千名台青參與 。（圖／記者任以芳攝）

第三屆海峽兩岸青年文化月7月底在蘇州開幕，在50天的時間，台灣有50多家單位和30多家社團積極支持，30多場交流活動在各地開展。內容涵蓋非遺、書畫、刺繡、京劇、電影、美妝、中醫藥、青年創業等。

文化月期間，兩岸共有4300多人參加活動，其中台青2200多人，包括從台灣來的青年就有1500多人，許多人參與台灣大學生實習就業特訓營，170多家企事業單位提供700多個實習崗位，300多名台青實習。

另外，「百企千崗等你來」台青專場招聘會，超500多位台青與招聘企業面對面的交流。海峽兩岸青年創新創業大賽有120個項目入圍，其中台灣有76個項目入圍，12個簽訂合作意向項目中有11個來自台灣。

據悉，第三屆海峽兩岸青年文化月由大陸國務院台辦、江蘇省政府共同主辦，江蘇省台辦、蘇州市政府共同承辦。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
酒後滾床柯叔元！　王宇婕羞吐「回家心情超好」：很難忘
連安卓粉都想換iPhone 15！　他揭「1關鍵」太吸引人
天母「二手衣攤位賣家」好眼熟！　男星親自找錢全被拍
獨／砍死夫妻11刀！吳嫌編號346　看守所首夜曝
日本陰溝人偷拍裙底　路面下「一雙眼睛」直盯！女目睹嚇壞
爸媽遭砍死　家屬不滿「要求小孩做筆錄」！警方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男離婚討24萬聘金遭拒　追到工作地「拿菜刀怒砍前妻」

閩南語經典曲《望春風》蘇州登場　 兩岸青年攜手演奏音樂會

陸貪官「44萬翡翠手鐲」起拍價5元　業內人士搖頭：撿漏機會小

台閩「農業神」張聖君可愛登場　兩岸台青齊聚傳承歷史文化

32歲女咳嗽把肋骨咳斷！發現患「骨質疏鬆」　竟是愛美惹的禍

瘋狂挖鼻孔！女罹鼻竇炎7年　醫開刀驚見「10多團真菌」噁翻

香港想救夜經濟　深圳卻用「21條」吸港人北上消費

國產晶片「有差距」也要用　華為徐直軍：不用永遠都落後

高級餐廳在明火上噴酒精　陸女「全身著火」慘被毀容

川台農業合作發展交流會　在攀枝花鹽邊縣舉行

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

#柯文哲媽媽 自拆老家違建 嘆：他們是官，我們是民

Lisa入境「被禮物砸臉」痛摸鼻樑！　保鑣12秒狂喊STOP...場面超失控

防彈V：喜歡被稱讚..IU姐姐卯起來誇　捉弄她做搞笑表情「自己擺帥的」XD

內湖交流道轎車成廢鐵　4車追撞...2人遭夾不治

92歲岳母為生活費翻臉！　拿拐杖怒砸女婿百萬名車

陸男離婚討24萬聘金遭拒　追到工作地「拿菜刀怒砍前妻」

閩南語經典曲《望春風》蘇州登場　 兩岸青年攜手演奏音樂會

陸貪官「44萬翡翠手鐲」起拍價5元　業內人士搖頭：撿漏機會小

台閩「農業神」張聖君可愛登場　兩岸台青齊聚傳承歷史文化

32歲女咳嗽把肋骨咳斷！發現患「骨質疏鬆」　竟是愛美惹的禍

瘋狂挖鼻孔！女罹鼻竇炎7年　醫開刀驚見「10多團真菌」噁翻

香港想救夜經濟　深圳卻用「21條」吸港人北上消費

國產晶片「有差距」也要用　華為徐直軍：不用永遠都落後

高級餐廳在明火上噴酒精　陸女「全身著火」慘被毀容

川台農業合作發展交流會　在攀枝花鹽邊縣舉行

姐姐、姐夫遭鄰居殺害　妹痛哭：請正視殺人償命！別再扯噪音

台上突衝出一隻蟑螂！aespa花容失色竄逃　網友笑出來：太大隻了

賴清德扮母雞助攻小雞選情　勉謝佩芬當「第二個蕭美琴」

阿喜❤無尊2年「罕見同框放閃」！ 0偽裝東湖買飲料…互動超甜

才剛結束1年婚姻！Makiyo鬆口「想再婚」　擇偶條件曝光：要能生小孩

換季底妝卡粉起皮？彩妝師GOSS「面摩法」打造巨星級媽生好皮

《英雄聯盟》史上最棒團戰是哪場？SKT史詩逆轉、G2莫名中槍

首位在地出身之首長　徐世英接任雲林郵局局長

叫月娥玩樂園不用錢！中秋節吃喝玩樂優惠懶人包　還有披薩免費吃

iPhone 12捲輻射爭議　韓國跟進法、荷展開調查

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

大陸熱門新聞

女狂挖鼻孔罹鼻竇炎！驚見10多團真菌

女咳嗽把肋骨咳斷！竟是愛美惹的禍

百斤槓鈴壓喉！他「掙扎一分鐘」不動了

下火車被撞！20歲港男趴月台「肉塊四散」亡

老婦到銀行轉帳1300萬　因「1件事」遭銀行報警

她徒手捏爆「煩人小蟲」　手臂竟出現駭人傷口

貪官「44萬翡翠手鐲」5元起拍　專家：撿漏機會小

國產晶片有差距　華為徐直軍：不用永落後

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

餐廳在火上噴酒精　陸女全身著火毀容

香港想救夜經濟　深圳卻吸港人北上消費

兒帶啤酒到學校「同學全喝醉」　媽氣炸：打斷衣架

屁孩玩電梯被夾　網：結局爽到

半年收106家店　家樂福北上廣深門市全關了

更多熱門

相關新聞

何世昌／已購戶賠15%「也未必能解約」　兩岸預售機制大不同

何世昌／已購戶賠15%「也未必能解約」　兩岸預售機制大不同

兩岸預售屋機制差很大，國內若遇到爛尾，最多損失20～30％，而興建期間解約最高代價就是賠15%。然而，中國通常在簽約後3個月內要辦妥貸款，不幸遇爛尾將承受100%損失，另外除非遇到特定情況，不然也無法退戶，但可與建商協商，或自行轉售。

柯文哲喻兩岸關係像糖尿病　吳欣岱認同：台灣基進像血糖監控

柯文哲喻兩岸關係像糖尿病　吳欣岱認同：台灣基進像血糖監控

馬英九比較蔡英文任內新生兒數　嘆「兩岸和平」年輕人才敢生！

馬英九比較蔡英文任內新生兒數　嘆「兩岸和平」年輕人才敢生！

兩岸關係主導權取決誰？

兩岸關係主導權取決誰？

郭台銘兩岸談判倡議　美智庫：對美國利益最危險結果

郭台銘兩岸談判倡議　美智庫：對美國利益最危險結果

關鍵字：

蘇州兩岸青年音樂會

讀者迴響

熱門新聞

高雄角頭「高斤」不治過世　醫院廁所舉槍輕生

《瘋神無雙》班底結婚了！26歲老婆超正

瑤瑤去美國「被海關攔下來」

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

「8習慣」會召喚窮神！命理師警告：快戒

年輕妹玩「國王遊戲」　慘遭3男設局侵犯

目睹父母遭砍殺！外公曝男童最新狀況：縮牆角不給抱

大谷翔平本季確定結束！

秋天來了！　3生肖財運旺

買車位卻要月付500元　「清潔費」爆論戰

想長高「別吃1類食物」！醫搖頭：生長激素徹底壓抑

報告班長回來了！1年義務役明年恢復　每9人有1下士

2500萬預售屋「頭期款她全出」　公婆1要求全場炸鍋

10億身家女星「將參選不分區立委」！

今雨區擴大！　降溫時間曝

更多

最夯影音

更多
柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝
柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面