閩南語經典曲《望春風》蘇州登場　 兩岸青年攜手演奏音樂會

▲ 「第三屆海峽兩岸青年文化月」在蘇州舉行 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／蘇州報導

「第三屆海峽兩岸青年文化月」15日在蘇州舉行，兩岸樂團攜手演出精彩音樂會，像是兩岸耳熟能詳《望春風》、《綠島小夜曲》、大陸流行曲《鼓浪嶼之波》呈現在閉幕會上，在場聆聽台青與大陸民眾一起度過難忘夜晚。

「同心同行 青春力量」為主題第三屆海峽兩岸青年文化月在蘇州民族管弦樂團音樂廳舉行，當天演出由蘇州民族管弦樂團、台灣新竹青年民樂團、台灣藝術大學共同獻上一場音樂盛宴，310位台青共襄盛舉，海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪出席閉幕式。

▲ 本場音樂會演奏兩岸經典曲目。（圖／主辦單位提供）

音樂會上演出台灣民眾熟悉的閩南語流行歌曲《望春風》，還有台灣流行歌曲《綠島小夜曲》與大陸流行歌曲《鼓浪嶼之波》編創而成的《相望》，曲風悠揚，在場所有聽眾專注聆聽，偶時跟著打拍子。

參與演出的台灣新竹青年民樂團樂手余檣自幼學習琵琶，首次來大陸演出，他表示，「這是我第一次到蘇州，它是一座精緻、細膩的城市，飽含中華文化的韻味。在這裡感覺可以對中華傳統文化有更好的理解。」

閉幕儀式，發佈文化月主題曲《青春的海》MV，文化月組委會聘請15位台灣優秀青年擔任「台蘇青年文化交流使者」，共同推動兩岸青年和文化交流。兩岸青年及相關團體共同發起「金點子」徵集活動，為第四屆海峽兩岸青年文化月一起發想創意。

▲第三屆海峽兩岸青年文化月超過上千名台青參與 。（圖／記者任以芳攝）

第三屆海峽兩岸青年文化月7月底在蘇州開幕，在50天的時間，台灣有50多家單位和30多家社團積極支持，30多場交流活動在各地開展。內容涵蓋非遺、書畫、刺繡、京劇、電影、美妝、中醫藥、青年創業等。

文化月期間，兩岸共有4300多人參加活動，其中台青2200多人，包括從台灣來的青年就有1500多人，許多人參與台灣大學生實習就業特訓營，170多家企事業單位提供700多個實習崗位，300多名台青實習。

另外，「百企千崗等你來」台青專場招聘會，超500多位台青與招聘企業面對面的交流。海峽兩岸青年創新創業大賽有120個項目入圍，其中台灣有76個項目入圍，12個簽訂合作意向項目中有11個來自台灣。

據悉，第三屆海峽兩岸青年文化月由大陸國務院台辦、江蘇省政府共同主辦，江蘇省台辦、蘇州市政府共同承辦。