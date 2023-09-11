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馬英九比較蔡英文任內新生兒數　嘆「兩岸和平」年輕人才敢生！

▲▼馬英九出席侯友宜競選總統國民大會代表後援會。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九11日出席「2023地緣政治高峰論壇」，他也於開幕時致詞，提到他卸任後由現任總統蔡英文接任，兩岸關係快速惡化，增加台灣人民的危機感，舉一個實際的例子就是蔡英文任內至2022年止，新生兒減少69,000人，年輕人都不敢生孩子。

馬英九致詞的主題為「中華民國處理兩岸關係應有的大戰略」，他指出，自己執政8年，在每個領域都大力推展兩岸關係與台海和平，例如從2007到2016年，大陸來台留學的大學生，數字來到4萬2千人，成長超過50倍；台灣赴大陸就讀的大學生，也從數百人大幅成長到1萬2千人；每年往返海峽兩地民眾達500萬人，台商到大陸累積投資總額達2,000億美元；雙邊貿易達到了3200億美元，其中台灣的貿易順差達到了1570億美元。

「這個時期確實是台灣和中國大陸之間的黃金時光」，馬英九提到，2016年5月他卸任後，接任的民進黨總統蔡英文不接受「九二共識」，兩岸關係快速惡化。他舉例，大陸軍機頻頻飛越海峽中線進行軍事演習，甚至發射飛彈越過臺灣上空，這些行動大大增加台灣人民的危機感，2022年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中共更在台灣周邊海域設立了6個軍事封鎖區，使台灣人民更加憂慮。

馬英九更舉出一個實際的例子表達台灣人民感受，蔡英文任內，至2022年止，新生兒減少69,000人，相形之下，他擔任中華民國總統那8年，新生兒不但不減少，反而增加15,000人，「雖然孩子都不是我的，但我還是很開心」，他表示，自己曾請教人口學家，為何在他任內新生兒會大增？對方答，「很簡單，因為你執政時，大家都知道兩岸和平穩定、不會打仗，所以年輕人都敢生孩子啊！」

此外，馬英九坦言，令人憂心的是，今年8月，副總統賴清德重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的立場，「新兩國論」嚴重危害兩岸關係和平穩定，大陸的後續反應，值得密切觀察。他強調，這些兩岸關係的負面發展，在他執政時，鮮少發生，即使遇到相似的狀況，雙方也有溝通管道，但蔡英文執政7年來，與大陸沒有任何對話，使歧異由小變大，終至不可收拾，實在令人憂心。

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