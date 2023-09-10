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兩岸關係主導權取決誰？ 張亞中：美國掌握兩岸擦槍走火的權利

▲▼張亞中、張海鵬、王瑞軍 、廣州中山論壇、2023.9.9 。（圖／記者任以芳攝）

▲孫文學校總校長張亞中。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廣州報導

第五屆海峽兩岸中山論壇中山大學分論壇昨9日在廣州舉行，兩岸和港澳的專家者約120多人參與。外界也關注，台灣明年選舉如果還是民進黨執政，是否衝擊兩岸？孫文學校總校長張亞中受訪時指出，兩岸關係主導權不是兩岸，而是「美國掌握兩岸擦槍走火的權利」，未來只會繼續打「台灣牌」，全力遏制大陸沒有任何空隙。

本屆中山論壇大陸方面出席嘉賓有廣東省委常委王瑞軍，中山大學黨委書記陳春聲、廣東省委台辦主任鐘揮鍔等人。台灣方面嘉賓有中國國民黨前代理主席林政則、親民黨主席宋楚瑜、新黨前主席郁慕明等台灣嘉賓出席。中山大學校長高松主持開幕式。

當被問及台灣明年選舉結果，依然是民將黨執政，不立於兩岸形勢？孫文學校校長張亞中指出，外界都希望兩岸關係能走得好，實際上現在影響兩岸關係，是美國扮演比較主導的角色。

張亞中持續分析，「賴清德本人我們稱他為台獨金孫，他的意識形態是走向『台獨』，如果之後他當選，不會去放任兩岸關係走向衝突，走向戰爭，畢竟這不是他所期待的。」

「我比較擔心美國在裡面會扮演什麼樣的角色？」張亞中指出，「現整個大環境，美國全面遏制中國大陸的崛起，如果持續打貿易戰、科技戰，美國是殺敵一萬，自損8000。」

張亞中認為，如果美國打「台灣牌」可能不需要任何成本，反而可以賣給台灣更多的武器，所以「台灣牌」絕對是美國可以運用的一張牌。

▲中美關係。（圖／CFP）

▲張亞中分析，美國用「台灣牌」全力遏制大陸，主導兩岸關係擦槍導火的可能性。（圖／CFP）

張亞中進一步分析，美國是「牛仔式」的資本主義，跟歐洲「萊因斯」資本主義不一樣。美國還是一個新興國家，從來沒有失敗的經歷。當面對中國大陸這一場鬥爭過程，美國會用盡所有的精力去遏制中國大陸的崛起，不會有任何空隙。

張亞中認為，美國遏制中國大陸最後能用棋子就是「台灣牌」，這是大陸最敏感的神經，台灣的確也配合美國當這張牌，遏制中國大陸。目前賴清德基本上完全願意配合美國。

美國什麼時候打台灣牌？張亞中強調，「取決於美國的意願和掌握的時機，不會讓台灣方面主動去挑起戰火，去玩這張牌，如果賴清德搞台獨，會引發兩岸的衝突，這個時間點不是美國所期待的。」

張亞中繼續分析，民進黨的態度立場，「文化台獨」已經成功，台灣已經主權獨立國家，不需要追求法理台獨，這是對台灣內部的一個說法。大陸方面也認為兩岸不到非必要階段，不會輕易動武，還是希望以和平方式處理兩岸關係。

「美國會不會在必要的時候，找一個適當時機，拉著民進黨的手去按下一個鈕，讓飛彈打到大陸去？這個可能性我們並不能夠排斥。」張亞中也用一句話去形容，「美國掌握兩岸擦槍走火的權利」，遏制中國大陸這件事情非常明確，也是就是台灣將來的隱憂。

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