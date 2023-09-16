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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴佩霞辭演舞台劇釀「整檔取消」　郭辦：造成困擾不好意思

▲郭台銘14日宣布與賴佩霞搭檔投入2024總統連署。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘14日宣布與賴佩霞搭檔投入2024總統連署。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

藝人賴佩霞日前宣布接受參選總統的鴻海創辦人郭台銘邀請，擔任郭台銘的副手，為此也辭演舞台劇《蘑菇》，但賴是該戲核心演員，劇方難以找到替代人選，因此取消整檔節目。對此，郭台銘辦公室發言人黃士修今（16日）表示，郭辦知道賴佩霞有些演出工作，並有經過溝通，然而在9月14日宣布前，賴不可能有任何動作說不能演出，因此他要向造成困擾的朋友不好意思，而賴私下也有跟大家道歉。

黃士修16日上午接受媒體聯訪，對於賴佩霞辭演舞台劇造成該戲整檔取消爭議，黃士修說，賴辭演前有跟劇團討論，劇團有些人會覺得造成麻煩，也有些人覺得賴的副總統參選身分有點不方便，這會以各個劇團情況為主，因為據他了解，另外有場舞台劇會造常演出，代表這是各個溝通結果，有些人覺得因政治而感到不便，有些則覺得沒關係。

黃士修強調，賴佩霞都有跟劇團溝通協調，並尊重對方立場，郭辦這邊有自己的做法，而賴之後受訪應也會講到，詳細過程要問她本人。

針對郭台銘找賴佩霞搭檔前是否有考量賴的原本工作排程，黃士修說，賴早期是歌手、作家，到現在是演員，郭辦知道其有一些演出工作，並有經過溝通；然而在9月14日宣布之前，賴不可能有任何動作說不能演出，這不能講，因此在現實上有困難，他要向造成困擾的朋友不好意思，而賴私下也有跟大家道歉。工作部分賴佩霞是在考慮，也有溝通、協調、道歉，然各個劇團跟單位能否接受，或覺得照常演出沒關係，賴就配合，這就看各劇團、舞台劇情況而定。

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