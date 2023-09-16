郭台銘、賴佩霞明早登記連署　北市大型連署站設在忠孝東路上

▲郭台銘17日將偕同賴佩霞到中選會登記參選2024總統大選連署。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘明早將偕同副手搭檔賴佩霞一同到中選會，登記投入2024總統大選連署。郭台銘辦公室發言人黃士修今（16日）指出，據他了解，郭台銘與賴佩霞明早會先到中選會10樓登記參與連署，結束後於一樓大廳接受媒體聯訪，而待中選會18日公告被連署人後，郭辦將正式啟動全國各地連署站點。據了解，台北大型連署站設在忠孝東路某處，未來該地也會規劃為之後活動或記者會使用場所。

黃士修16日上午接受媒體聯訪表示，郭台銘9月17日早上會與賴佩霞一起到中選會登記參與2024總統連署，待中選會18日公告被連署人後，郭辦將正式啟動全國各地連署站點。黃士修也提及，目前郭辦針對明日登記有兩個方案，一者是「完整版」，比照9月14日的副手記者會，再次於張榮發基金會舉辦中外記者會，另一個方案則是「從簡版」，郭賴兩人早上到中選會10樓登記後，再到一樓大廳接受媒體聯訪，而目前據他了解是傾向從簡版。

針對連署站規劃，黃士修日前說，策略上第一波以六都大型連署站點為主，再擴及六都鄰近縣市，並在全國各縣市提供複數連署站，數量會不斷增加。待9月18日啟動連署後，民眾可透過公布線上地圖，查詢距離住家最近的站點。

黃士修也透露，目前還有很多中小型站點在陸續盤點中，加上這次連署要附身分證影本，必須配備影印機，因此規劃「機動連署車」，例如當要在外面辦造勢，但沒有固定站點時，就會開機動連署車去設站，這部分郭陣營有全套規劃，但仍以固定站點為主，包含競選活動、連署活動，皆會圍繞固定站點展開。

據了解，台北大型連署站設在忠孝東路一處，未來該地也會規劃為之後活動或記者會使用。另外，郭台銘陣營15日在台北市信義路與基隆路路口掛起高達20公尺、寬9公尺的大型連署看板。

▼郭台銘在信義路與基隆路路口的看板。（圖／記者黃克翔攝）