侯友宜低調「巧遇」紐約市長亞當斯！　蔡英文、賴清德都沒見到面

▲經朋友安排下，侯友宜今晚與紐約市長艾瑞克.亞當斯（Eric Leroy Adams）巧遇。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／紐約報導

國民黨總統參選人侯友宜紐約行相當低調，今（15）日行程幾乎都為不公開，不過侯友宜晚上和地主紐約市長亞當斯進行了一場不對外公開、被形容為「簡短巧遇」的會面。這場會面原本並不在侯競辦公布的行程中，且蔡英文總統以及副總統賴清德之前先後過境紐約時，亞當斯也未與他們見面。

亞當斯是警察出身，以新科技打擊犯罪，致力讓紐約市犯罪率下降，而打擊犯罪也是侯友宜的競選主軸之一，同是警察出身的兩人在紐約皇后區法拉盛「簡短巧遇」，亞當斯對正在參與選舉的侯友宜打氣鼓舞，侯友宜也祝福亞當斯，兩人互道加油。

侯友宜在美東時間15日晚間於紐約喜運來餐廳出席僑宴，現場席開40桌、400名支持者擠滿現場，場面非常熱鬧；不過，僑宴進行到一半，大約晚間8點半左右，侯以另有行程為由先行離開，但事實上侯友宜是在國民黨副主席夏立言、立委江啟臣等人陪同下，一行人低調驅車前往法拉盛，準備會見紐約市長亞當斯。

侯友宜到紐約原本就期盼能與亞當斯見上一面，但亞當斯方面一直未同意，沒想到就在侯友宜抵達紐約會見紐約市警察局長卡班以後不久，在有力人士的居間協調下讓會面一事峰迴路轉，促成了這場「警察惜警察」的警察兄弟會。