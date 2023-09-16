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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安道歉白話文　媒體人解讀「你們不准跟我男友講話」

實習記者石嘉豪／台北報導

新竹市長高虹安連日受到前文化局長錢康明指控，男友李忠庭有干政行為，然而，高虹安從一開始態度強硬，到15日突於臉書放上道歉影片，媒體人張禹宣認為，高虹安明明大可以直接約束李忠庭不要再跟局處首長互動，卻是反過頭來，「要求局處首長不准接觸李忠庭」，張禹宣直言，高虹安道歉的白話文，就是在說「你們不准跟我男友講話」。

▲新竹市長高虹安、新竹市前文化局長錢康明。（圖／翻攝臉書）

▲新竹市長高虹安、新竹市前文化局長錢康明。（圖／翻攝臉書）

高虹安昨雖在臉書放上長達兩分鐘的道歉影片，過程中，還兩度以「90度鞠躬」表達歉意，但張禹宣認為，整部影片跟文字「沒頭沒尾」，明明大可以直接約束李忠庭不要再跟局處首長互動，高虹安卻是反過頭來，「要求局處首長不准接觸李忠庭」，張禹宣疑惑，「難道高虹安是不想管，還是沒能力管自己的男友？」並直言，高虹安道歉的白話文，就是在說「你們不准跟我男友講話」。

張禹宣說，群眾的焦點並非是男友與市府官員「零接觸」，而是「避免涉及公領域的交流」，同時，高虹安漏掉了一個最關鍵的人，也就是「市長自己本人」。張禹宣接著說，私領域沒有任何人會干涉，但高虹安若是與李忠庭觸及到任何公領域的事情，要向誰報備？誰來把關？還是自由心證。

張禹宣認為，就算撇除這點不說，高虹安通篇的文章都是在「替李忠庭開脫」，從停車位到與局處首長的交流，再三的澄清，護航呵護的無微不至。張禹宣批，「這根本不是道歉聲明，是高虹安替李忠庭的洗地聲明」。

張禹宣接著質疑，過去幾天高虹安「堅決不認」，為何突然在這個時間點道歉？難道柯文哲突然說得動高虹安？還是為了挽救郭台銘的選情？但張禹宣推測，如果是這兩個原因，第一時間早就已經介入，然而，「面對翅膀硬了飛出去的鳥」，柯文哲、郭台銘恐怕也沒這個能耐，所以兩者可能性都極低。

張禹宣斷言，唯一的變數，是「把不該牽扯進來的人給扯進來」，不該攤在陽光下的事情引發過多的討論，才有可能「因此被要求收尾」。

最後，張禹宣還強調，柯文哲要求的「內部調查與公布報告」，高虹安「道歉聲明中一個字也沒提」。

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