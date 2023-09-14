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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台農負責人約談「疑點解釋不清」　高雄衛生局：將再約詢

▲桃園市衛生局、消保官今天聯合稽查轄區台農蛋品「誤標效期」，以維護消費者權益。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台農黃姓負責人被約談，但資料不完整、疑點未能釐清，高雄市衛生局將再約詢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者吳奕靖、趙蔡州／屏東報導

台農蛋品洗選巴西蛋有效期限標示錯誤風波持續。高雄市衛生局14日晚間表示，台農黃姓負責人14日下午到衛生局進行意見陳述，然而黃姓負責人陳述資料未備完整、有諸多疑點未能釐清，後續將再次約詢黃姓負責人。

台農蛋品進口的巴西蛋因為標示不實，先前被食藥署認定違法引發社會譁然，台農董事長涂萬財日前才為標示不符道歉，不料13日接受專訪時卻突然改口，聲稱「認錯影片」是被農業部要求講的、要他擔下來。

涂萬財說，「我們沒有違法，洗選蛋有洗選蛋規定……我按照它的合約，我有錯嗎，何況蛋也沒有過期」、「我跟衛生局講，罰我4萬元，我就很委屈了，要罰更多，我就找律師告你們」。

不過涂萬財的言論反而引起高雄衛生局不滿，高雄衛生局14日上午針對「台農13日未依通知到場說明」一事，依違反食安法47條開罰30萬元，直言若台農繼續躲著不出面，每次約談不到就開罰一次，「你有冤我們會去查，不是用喊的！」

高雄市衛生局14日晚間表示，台農黃姓負責人14日下午到衛生局進行意見陳述，然而黃姓負責人的陳述資料未備完整，且有諸多疑點未能釐清，後續將再次約詢黃姓負責人。

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