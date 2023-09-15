一甲子名店也出包！高雄3冰品飲料店「腸桿菌超標」　衛生局開鍘

記者許宥孺／高雄報導

又有知名冰店出包，高雄市衛生局擴大飲冰品稽查，其中有2家知名冰店、1家飲料店被檢出「腸桿菌科」微生物超標，經下令限期改善後仍不符規定，衛生局依食安法，分別對3家店處以新臺幣3萬元罰鍰。

▲衛生局擴大全市冰品飲料店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

為維護市民夏季食用飲冰品的衛生安全，衛生局今年7月起配合觀光局大港閱冰、鹽酥雞嘉年華、奶茶節等活動，啟動擴大飲冰品稽查抽驗，共查核248家業者，抽驗飲品、冰品及配料434件(冰品166件、飲品84件、配料184件)，檢驗衛生標準、食品添加物(防腐劑)等項目。

▲百樂冰淇淋在高雄開業一甲子，是很多高雄人的回憶。（圖／翻攝自Google地圖）

衛生局指出，其中3件檢出「腸桿菌科」微生物超標，分別是內門區「順安冰果室」販售的清冰、前金區開業一甲子的老店「百樂冰淇淋」所販售的冰淇淋，以及苓雅區「茶謎茶-法式茶飲」販售的瑪黑皇家婚禮紅茶歐蕾。

衛生局表示，3家店經下令限期改善後，再次抽驗仍不符規定，皆依違反食品安全衛生管理法第17條規定，按同法第48條第8款規定，處以新臺幣3萬元罰鍰。

▲稽查人員抽驗冰品，此圖非不合格業者。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局強調，腸桿菌科超標可能原因包括製作過程中的環境清消未落實、濾水器濾心未定期更換、容器具清潔不佳，食材保存不當、病媒管理不良、從業人員健康風險等所造成。呼籲食品業者，應落實衛生自主管理，從業人員應保持良好衛生習慣，並落實作業場所、設備、盛裝容器具、原材料貯存等衛生管理，重視食品製程與確保品質。