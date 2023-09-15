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侯友宜前腳剛出國　賴清德直搗嘉義縣站台母雞帶小雞

▲▼民進黨主席賴清德南下嘉義縣幫立委參選人蔡易餘、陳冠廷站台。（圖／民進黨提供）

▲民進黨主席賴清德南下嘉義縣幫立委參選人蔡易餘站台。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜前腳踏出國門訪美，民進黨主席、總統參選人賴清德再度直搗侯的老家嘉義縣，15日下午連跑往嘉義縣民雄鄉大士爺廟、慶誠宮等6間宮廟祈福參香。他表示，在縣府團隊、2位在地立委以及眾多地方黨公職的努力下，嘉義縣的各項建設才得以蓬勃發展，打造嘉義成為農工大縣，希望嘉義鄉親持續相挺，山線立委支持陳冠廷、海線立委支持蔡易餘，繼續為嘉義和台灣的未來打拼。

賴清德15日連跑嘉義縣民雄大士爺廟、慶誠宮、新港奉天宮、鹿草圓山宮、義竹修緣禪寺、慈化寺等6間宮廟，英系縣長翁章梁陪同，一起為民進黨立委參選人陳冠廷、拚連任的立委蔡易餘輔選。


賴清德致詞時說，嘉義縣已從農業縣變成「農工大縣」，除了台灣糧倉的美名外，有許多的工業區也在嘉義開始發展，包括位於朴子市及鹿草鄉的馬稠後工業區、民雄的航太園區、嘉義縣科學園區、布袋水產園區、水上產業園區與中埔產業園區等。

賴清德表示，嘉義縣有辦法成功爭取到許多建設與產業進駐，其勝利方程式就是翁章梁縣長認真的縣府團隊以及張明達議長所率領的議會共同合作，努力促進地方整體發展並向中央爭取更多建設。

除了認真的縣長與議員團隊外，賴清德指出，立委候選人陳冠廷是否可以當選也與嘉義未來的發展方向息息相關。陳冠廷是東京大學公共政策碩士，更是翁章梁縣長競選團隊內政策小組的召集人，學經歷耀眼豐富，是具有國際觀也了解地方政策的重要人才。

而尋求連任的蔡易餘，賴清德說，蔡易餘用心深耕地方、優質建設嘉義，工作起來是拚命三郎，時常跑行程到三更半夜，蔡的用心、打拚、深耕基層的精神，嘉義鄉親都有目共睹。

賴清德喊話，希望嘉義鄉親持續相挺，山線立委支持陳冠廷、海線立委支持蔡易餘，繼續為嘉義和台灣的未來打拼。

▲▼民進黨主席賴清德南下嘉義縣幫立委參選人蔡易餘、陳冠廷站台。（圖／民進黨提供）

▲民進黨主席賴清德南下嘉義縣幫立委參選人陳冠廷站台。（圖／民進黨提供）

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