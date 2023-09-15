「拜託讓陳吉仲繼續留任！」　李艷秋諷刺：看他如何拖垮賴清德

▲李艷秋。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）



記者詹宜庭／台北報導

超思進口巴西蛋連日引發爭議，媒體人李艷秋15日在臉書發文狠酸，近期要農業部長陳吉仲下台的聲量越來越高，「但是拜託！讓陳吉仲留著，他一定會竭盡所能，發展出更精彩可笑的故事來娛樂大家，等著看他如何拖垮總統蔡英文和民進黨主席賴清德，不能因為他『玩蛋』就要他『完蛋』。」

李艷秋透過臉書表示，這大熱天，為了幾顆雞蛋搞得人火冒三丈，實在有害健康。但任何事都有好幾面，若換個角度，其實巴西蛋事件也充滿了正能量。她舉五點例子，第一，大家都質疑超思一人公司，50萬資本，可以買8000萬顆雞蛋？其實這就是「超前思考、超前部署」的意思，以後大家就有經驗，搞一人公司，50萬資本，可以買8000萬枚飛彈。

再者，李艷秋指出，陳吉仲說，超思雖然是一人公司，但與雞蛋專業戶吳記是親戚，可是吳記卻說跟超思沒來往，這件事證明，超思最起碼是兩人公司，有專設發言人陳吉仲。第三，巴西蛋被發現有效期延長了一個月，農業部解釋因為蛋有噴油蠟，就像手機包膜，保存期就可以拉長，諷刺「這是多麼神奇的科技啊！跪求農業部把噴蠟做成面膜，只要一敷，皮膚就可以無限期保鮮，面膜裡最好再加點雞屎，讓台灣人都能擁有光滑如蛋殼般的肌膚。」

第四，李艷秋說，農業部先稱巴西蛋標示沒問題，後來又要蛋商道歉下架，蛋商反控農業部強迫他扛責，這件事讓大家學到，大哥要小弟代過，如果小弟反咬大哥，江湖沒了規矩，社會就亂了。第五，大眾很憤怒政府竟然讓過期壞蛋上架，套句前總統陳水扁的話，「有那麼嚴重嗎？」，她狠酸，「一定要吃蛋嗎？就算買到臭蛋壞蛋，又沒有人強迫吃進肚子，不小心吃到，還要責怪為台灣做事的人，這就是搗蛋，是不是中了老共的認知作戰？」

李艷秋諷刺，「近期陳吉仲下台的聲量越來越高，但是拜託！讓陳吉仲留著，他一定會竭盡所能，發展出更精彩可笑的故事來娛樂大家，要等著看他如何處理泰國蛋、澳洲蛋，等著他告訴國人壞蛋都流向哪了，等著看他如何拖垮總統蔡英文和民進黨主席賴清德，不能因為他『玩蛋』就要他『完蛋』，他跟那些藍白粉不一樣，是為台灣做事的人。」