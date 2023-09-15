「只要台灣不要強出頭」　柯文哲：就不會成習近平的第一目標

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／民眾黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

外媒《彭博》日前專訪民眾黨總統參選人柯文哲，談到美中台關係，《彭博》記者問柯文哲「認為習近平對台灣的真正意圖是甚麼？」柯文哲表示，中國內部的問題一大堆，「中國在現階段有很嚴重的經濟問題，這當然也一定程度消耗掉中國對外擴張的力量」。

柯文哲回應《彭博》問「兩岸關係的立場」表示，在現階段，「維持現狀」是不得已的選擇，因為美國不會讓台灣跟大陸統一，大陸也不會讓台灣獨立。柯文哲接著表示，在現階段談統獨是「沒有意義的」，因為不管是統一或獨立，在現階段都「不可能完成」。

柯文哲認為，不可能為了一個「錯的事情」讓國家陷入沒有必要的爭執，「維持現狀」就是現在台灣最大的共識。柯文哲並提到，所以他一直很反對為了一個現階段不可能實現的東西，讓國家其他重要事情都不做，每天都在做無意義的爭吵。

《彭博》接著問柯文哲，「認為習近平對台灣真正的意圖是什麼？」柯文哲回應，「中國內部的問題就有一大堆」，他不認為台灣會排在大陸的優先議程(priority)的前面。

柯文哲說，只要「台灣不要做太多的對抗」，對習近平來講，中國失業率、經濟泡沫化是很大的問題。柯文哲表示，「台灣不要『強出頭』，讓我們自己變成敵人的第一個目標」，還提到「中國在現階段有很嚴重的經濟問題，這當然也一定程度消耗掉中國對外擴張的力量」。

而面對《彭博》提問「是否會與郭台銘或侯友宜結盟以對抗賴清德？」柯文哲說，其實不是政治人物在領導潮流，政治人物常常是被潮流推著走，現在最強的是賴清德，其他三個（參選人）的支持度加起來，其實遠遠超過賴清德，所以要看老百姓認為這三個人要合作，還是不管。

柯文哲認為，現在距離總統大選還有4個月，所以這大概是未來4個月台灣政治最熱門的題目，就是其他3個人到底會怎麼做？參選人的優先議題是什麼？贏得大選或不讓民進黨勝選？

最後，柯文哲還說，他相信這一刻，台灣人民的內心都在思考一個問題，如果賴清德當選，到底台灣會發生什麼事？如果這個憂慮大到一定程度，台灣人民就會要求其他3個候選人合作，來防止這件事情發生。