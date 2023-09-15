外媒稱賴清德副手找蕭美琴可大加分　綠委：有耳目一新黑馬也說不定

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨宣布將和藝人賴佩霞搭擋連署參選，也讓各參選人未來副手人選備受關注，美媒Politico報導稱，民進黨總統參選人賴清德若搭擋駐美代表蕭美琴可為選情大加分。立委許智傑15日表示，蕭在美國表現很好，未來對台美互動相當有幫助，還是尊重賴清德考量，搞不好還有耳目一新的黑馬。

美媒Politico以「駐美代表可能很快成為副總統」報導，指出在台灣政界和觀察家之間，一致的看法認為蕭美琴有望成為賴清德的副手。Politico也指出，認為賴清德若搭擋駐美代表蕭美琴可為選情大加分。

對於外媒評估，賴清德的副手人選可能是駐美代表蕭美琴，並指出她的資歷能為選情大加分。對此，許智傑指出，目前被點名的蕭美琴和鄭麗君都相當適合，而且跟賴副總統有互補性，第一、性別平衡，第二、南北平衡，第三、世代平衡。

許智傑分析，尤其蕭美琴在美國表現很好，未來對台美互動相當有幫助。不過最終還是尊重未來賴總統的通盤考量，搞不好還有耳目一新的黑馬也說不定。

至於郭台銘副手人選為演員賴佩霞，許智傑分析，郭董出了一張好牌！他表示，賴佩霞擔任副手有三大特點：第一、高知名度，跟郭董一樣都相當知名，未來掃街拜票一定吸引民眾目光。

許智傑說明，第二、話題性高，扮演總統角色到真實世界參選，跟烏克蘭澤倫斯基有類似之處。第三、形象清新，檯面上多數都是政治人物出身，郭董挑選民間人選，更呼應主流民意的意象。祝福郭台銘跟賴佩霞繼續努力，大家可以來一場君子之爭。

