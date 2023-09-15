侯友宜要美就防衛台灣表態？　競辦急澄清非專訪「逛夜市聊到的」

▲侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

《金融時報》15日刊登國民黨總統參選人侯友宜專訪，以「台灣反對黨參選人（侯友宜）將要求美國就防衛台灣承諾表態」為標題，造成外界議論，對此，侯友宜競辦發言人黃子哲澄清，該談話場合是金融時報記者主動邀請侯友宜一起逛夜市，並在過程中簡短談話，並非專訪；並強調侯友宜不會在此次訪美之旅，要求美國政府對是否出兵防衛台灣一事做出表態，請外界無須誤解。

有關金融時報今天刊登侯友宜的訪問，黃子哲表示，該談話場合是金融時報記者Kathrin Hille主動提議，邀請侯友宜一起逛夜市，而在逛湳雅夜市的過程中，因要求簽名拍照的民眾甚多，所以雙方只是簡短的談話。

黃子哲轉述，當時Kathrin Hille詢問侯友宜，若兩岸開戰，是否認為美國會出兵協防台灣？侯友宜幽默的表示，「這問題我也不知該問誰，我到美國會直接詢問美方友人，請他們回答」，而Kathrin Hille對此回答也莞爾一笑。

黃子哲強調，在夜市吵雜的場合下，此非正式專訪，侯友宜與金融時報記者Kathrin Hille是在聊天的情境下，做出「幽默的回答」。事實上，侯友宜也因場合不便與時間緊湊，向該記者委婉表達改日再行會談，便提早結束雙方的談話。

黃子哲也轉達，此刻正在訪美的侯友宜要正式澄清，他不會在此次訪美之旅，要求美國政府對是否出兵防衛台灣一事做出表態，請外界無須誤解。

