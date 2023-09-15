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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

8/9專案進口蛋庫存3700萬顆　藍黨團要求流向：沒有「不方便給」

記者蘇晏男／台北報導

農業部專案進口巴西雞蛋爭議持續延燒，國民黨立法院黨團今（15日）舉行記者，藍委洪孟楷指出，農業部8月15日回覆國民黨團，稱截至8月9日，專案進口雞蛋庫存約3700萬顆，因此他要問農業部，現在庫存還剩多少。對於農業部「不方便給」給地方政府進口蛋流向與數量，黨團首席副書記長李德維表示，提醒行政院長陳建仁，包括立院黨團和縣市政府，發文要求政府部門提供相關資料，只有能給和不能給，沒有「不方便給」。

▲李德維、洪孟楷出席國民黨團15日記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲李德維、洪孟楷出席國民黨團15日記者會。（圖／記者宋良義攝）

國民黨立法院黨團15日舉行「進口雞蛋效期隨便填？ 全民食安誰來顧？」記者會，李德維、洪孟楷出席，高雄市議員邱于軒透過視訊與會。邱于軒指出，她9月7日晚上購買一盒台農鮮紅蛋，製造日期標示為當天，後來當巴西蛋議題越演越烈，回頭看才發現是來自澳洲。一般國產蛋洗選日期，就是製造日期，但是台農這盒澳洲蛋走海運進口，絕不會是短時間內就能運抵台灣，因此消費者根本不知道澳洲蛋到底是何時抵台、何時洗選，雞蛋是否還保有鮮度。

邱于軒表示，台農董事長涂萬財已說農業部未沒告知進口蛋該如何標示的原則，高雄市政府衛生局第一次稽查台農，只查了巴西蛋，因此當他買到澳洲蛋發現製造日期有疑慮後，告訴衛生局，衛生局才再去台農稽查一次，發現還有泰國進口的雞蛋，標示都有問題。

李德維說，一般而言，進口雞蛋到台灣都走海運，土耳其要30-35天、巴西27-40天、美國東岸21-35天、美國西岸21-28天、澳洲21-28天，難道農業部都是用相同的方式規範？把進口雞蛋的有效日期標示，等同於國產蛋，這樣合理嗎？

洪孟楷表示，今年3月27日由陳建仁召開「食品安全會報」，當時陳吉仲會中報告提到，「國外雞蛋之冷鏈若完備，可以擺放3個月，國產雞蛋僅能擺放一個月。」結果農委會升格為農業部後，保存期限變4個月，難道陳吉仲欺騙陳建仁？

洪孟楷指出，不僅有台農巴西蛋是誤標，現在又出現冠軍洗選巴西蛋，也出現標示製造日期9月2日，有效日期到10月1日，這是否為另個誤標狀況？國民黨團昨日也踢爆食藥署在查驗進口雞蛋名單，有來自澳洲、美國、日本等國家的製造日期是空白的，只記錄有效期限，這不僅讓人質疑，都不知道製造日期，又哪來的有效期限。

洪孟楷也提及，國民黨團在8月15日，收到農業部提供「專案雞蛋執行情形」，農業部回覆稱，截至8月9日專案進口雞蛋庫存約3700萬顆，他要問農業部，一個月後的現在，庫存還剩多少？

另外，對於台中市長盧秀燕發文請農業部提供進口蛋流向與數量，以利市政府追查，然台中市農業局長說農業部回覆「不方便給」，洪孟楷表示，有什麼「不方便給」？難道是「不能給」？農業部居然還說是全國縣市政府都拒給，因為是中央專案進口，國民黨團強烈要求農業部提供地方政府相關數據，讓地方政府能夠掌握進口蛋流向。

李德維也說，國民黨團也要請教陳建仁，政府部門應遵守「依法行政」原則，農業部可以不方便給資料嗎？國民黨團提醒陳建仁，包括立院黨團和縣市政府，發文要求政府部門提供相關資料，只有能給和不能給，沒有「不方便給」。

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