監察院查基泰卻對超思靜默　藍黨團：監委要了解雞蛋跟全民關係更大

▲李德維（左）出席國民黨團15日記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

資本額50萬超思公司專案自巴西進口8814萬顆雞蛋爭議延燒逾2周，國民黨立法院黨團曾在9月7日向監察院告發農業部長陳吉仲圖利超思，然至今仍未聞監察院對此公開表示啟動調查，反倒有監委昨已對基泰建設工地施工失當，造成大直街民宅傾斜、下陷申請自動調查。對此，國民黨立法院黨團首席副書記長李德維今（15日）表示，跟全民關係更大的是雞蛋，而不是基泰，監察院長陳菊跟監委，應要了解民之所欲。

超思公司被爆出以50萬資本額，成功申請農委會專案，自巴西進口8814萬顆雞蛋後，除有效期限標示問題、在野質疑雞蛋來源是否來自禽流感疫區外，農業部說詞一變再變，又不給與在野跟地方政府相關進口雞蛋流向跟數量資訊。爭議延燒逾2周，國民黨團曾在9月7日向監察院告發陳吉仲圖利超思，呼籲盡速啟動調查，然至今仍未聞監院對此公開表示啟動調查，反倒基泰建設工地施工失當，造成大直街民宅傾斜、下陷，監委林國明、施錦芳、林盛豐昨已申請自動調查。

國民黨立法院黨團15日上午舉行「口雞蛋效期隨便填？ 全民食安誰來顧？」記者會，媒體就上述狀況詢問是否覺得監察院的調查具政治目的，李德維回應，國民黨團尊重監察院權責，但倒覺得陳菊跟民進黨所有提名的監委，應該要了解民之所欲，而非民進黨之所欲，這個「民」是人民，而不是民進黨。

李德維說，當民進黨非常急地在查基泰，其實跟全民關係更大的是雞蛋，而不是基泰。國民黨團要重申，監察院今天的素質或風評為什麼讓民眾失去信心，在於監察院的所作所為沒有回應民意需求；若監察院想要有所作為，陳菊想要有歷史定位，而非臭名的話，最好把民之所欲，人民想要的放在第一位，而不是把民進黨想要的放在第一位。