　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

李杏玲獲首屆全國績優社政人員　黃偉哲：社政人員是堅強後盾

▲台南市社會局李杏玲獲首屆全國績優社政人員，市長黃偉哲特別準備祝褔花束，感謝她長期在社褔崗位上辛勞付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市社會局李杏玲獲首屆全國績優社政人員，市長黃偉哲特別準備祝褔花束，感謝她長期在社褔崗位上辛勞付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

衛褔部為肯定基層社會行政人員的付出與努力，15日下午在台大醫院國際會議中心辦理「2023年第1屆全國績優社政人員表揚」活動，台南市社會局負責承辦老人健保補助業務的李杏玲社工員，在推動社政業務不遺餘力，因而在評選中脫穎而出，獲頒資深敬業服務獎，市長黃偉哲特別準備祝褔花束，感謝她長期在社褔崗位上辛勞付出。

▲台南市社會局李杏玲獲首屆全國績優社政人員，市長黃偉哲特別準備祝褔花束，感謝她長期在社褔崗位上辛勞付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長除表達衷心祝褔之外，同時也感謝所有來自民間社福團體社工、社會局及各區公所等一線社政人員在崗位上恪盡職守的服務，在社政及社工人員的合作之下，給予各類弱勢族群協助並媒合資源，是民眾獲得即時協助的堅強後盾，也對推動社會福利制度有重要的貢獻。

社會局指出，全國績優社政人員選拔及表揚活動由衛生福利部主辦，為強化基層社會行政業務組織運作，2023年度為第1次辦理，從全國直轄縣市政府及鄉鎮市公所遴選社會福利行政人員，第1屆選拔出服務績優獎40名及資深敬業獎10名，以鼓勵社政人員積極推展社政業務，並表揚其工作辛勞及服務績效。

▲台南市社會局李杏玲獲首屆全國績優社政人員，市長黃偉哲特別準備祝褔花束，感謝她長期在社褔崗位上辛勞付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次榮獲全國資深敬業服務獎的李杏玲社工，是台南市第1位獲此殊榮肯定的社政人員。李杏玲自1994年因緣際會進入社會局服務，迄今已逾28年，她笑說自己跟老人褔利特別有緣，幾乎大家能想到的老人褔利項目她都曾辦理過，從草創時期的社區照顧關懷據點、長照整合服務、老人保護、重陽敬老禮金到各項經濟型補助方案等，台南市2023年7月開辦的老人健保補助，也是由她負責規劃開辦，雖然過程中面臨很多的困難和挑戰，她總提醒自己要冷靜應對，想到能為長者帶來更多褔利，所有的辛苦都值得。

從事社政工作也讓李杏玲留下人生中第一次上警局及跑法院的難忘經驗，她服務的老人保護個案阿桃因病去世，唯一的兒子阿寶入獄服刑，李杏玲為讓阿桃的後事能圓滿，在取得阿寶同意下，費盡千辛萬苦幫阿寶爭取到返家辦理喪禮的機會，沒想到阿寶出獄當天人就消失無踪，就此失聯。李杏玲為陪伴阿桃走完人生最後一段路，在歷經4個多月努力下，多次親赴法院開庭，最終爭取到由台南市政府擔任阿桃的監護權，順利幫阿桃完成後事。

▲台南市社會局李杏玲獲首屆全國績優社政人員，市長黃偉哲特別準備祝褔花束，感謝她長期在社褔崗位上辛勞付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李杏玲指出「很多人都想停留在山頂欣賞美好的風景，但其實所有的成長和樂趣都發生在往上爬的過程中」，她說社政業務的推展並非由一人的努力就能完成，而是需要許多公部門和民間單位共同投入人力、物力攜手付出，才能落實服務，她要將榮耀歸於團隊，也感謝台南市政府的推薦與肯定，讓她能獲得此項殊榮。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
貨輪浮空了！驚人畫面曝　目擊者：好像在水面上飛
裝潢蟑螂賺上億！　受害者氣到死在出庭路上
老公連殺2人　妻後悔睡死：他是很善良的人
新北發錢了！　最高2萬元
老公「玩當沖2年」變了一個人！她翻手機超衝擊：怎麼辦
農業部遭「砸蛋潑墨」！　現場畫面曝
快訊／高虹安2鞠躬道歉了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

給部落族人安全回家的路　台東成功鎮重安1號橋今通車

強力守護學童安全上學路　中和警取締違規砂石車

夏趴不設限 !比基尼花襯衫穿上身　愛護小琉球0元船票等你抽

紅鼻寶寶悠遊卡　病童拿到愛不釋手

潮時尚「雲林厚工學」！Daniel Wong、林國基攜手打造芭比時裝秀

新竹縣褓姆業工會涉欠繳勞健保費　勞工處要求停招新會員

李杏玲獲首屆全國績優社政人員　黃偉哲：社政人員是堅強後盾

台東最美星空音樂會年度壓軸場　綠島將軍岩前療癒開唱

屏東市民鍾懃興鍾邱喜鑾結婚80年...愛情堅如橡樹　市長贈匾祝賀

新北辦招商媒合活動！　北台8縣市創造28.14億元商機

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

兒遇唐詩全程不情願亂唸　陪讀媽：快把我激火了...

阮經天.明道怎麼分？本人來教你！　張鈞甯危險發言「怕斷送演藝生涯XD」

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

給部落族人安全回家的路　台東成功鎮重安1號橋今通車

強力守護學童安全上學路　中和警取締違規砂石車

夏趴不設限 !比基尼花襯衫穿上身　愛護小琉球0元船票等你抽

紅鼻寶寶悠遊卡　病童拿到愛不釋手

潮時尚「雲林厚工學」！Daniel Wong、林國基攜手打造芭比時裝秀

新竹縣褓姆業工會涉欠繳勞健保費　勞工處要求停招新會員

李杏玲獲首屆全國績優社政人員　黃偉哲：社政人員是堅強後盾

台東最美星空音樂會年度壓軸場　綠島將軍岩前療癒開唱

屏東市民鍾懃興鍾邱喜鑾結婚80年...愛情堅如橡樹　市長贈匾祝賀

新北辦招商媒合活動！　北台8縣市創造28.14億元商機

高雄港大宗散貨遷移至洲際商港區裝卸作　實踐港口永續發展

快訊／雷雨轟炸！日本羽田機場一度「停止起降」

給部落族人安全回家的路　台東成功鎮重安1號橋今通車

林立撞上「303轟高牆」仍會暈眩　今回主場依舊未先發

防彈V帶愛犬登打歌舞台　不到1天觀看快破百萬

為了生兒子！迷信爸「聽法師的話」長期性侵2女兒　重判無期徒刑

Uber司機變色狼！載女醉客亂摸還偷錄　傳給朋友炫耀反被揭發

《鬼偶》導演光顧偏遠寺院求助　「四年被拒三次」 終於獲得同意

2歲遭退養...米克斯「害怕被丟掉」整夜睡床上　聞媽媽味道才安心

女員工爬上床「嘿咻已婚老闆」！事後懷孕崩潰：這是不能說的秘密

孫子坐摺疊桌下秒斷掉　阿公沒關心反直接笑瘋

地方熱門新聞

台電工程人員失聯　深陷泥淖險活埋

全台5家捷運公司結盟　簽署合作備忘錄

八里明園大佛寺捐贈普渡物資　加贈百萬復康巴士

宜蘭、南投偏鄉學生參觀世客博　桃園好好玩

國中女負氣離家　潮州警積極協尋2天後找到人

占三人座　北捷女怪客撐開粉紅傘

元智大學社團博覽會　社團迎新搶人大作戰

蚊媒專家強調防治秘訣就是滅孓清積水

南消角逐全國10名優良防火管理人決選全壘打

新住民婦女參加剪髮職訓　成功轉職創業

搜救犬與小朋友可愛互動

長庚科大AI機器人迎新生　校友勉勵多元學習

睽違16年 太管處招募40名保育志工

失業三年58歲女　透過體驗徵才重返職場

更多熱門

相關新聞

目擊爸媽被鄰居砍死　社會局曝2童現況

目擊爸媽被鄰居砍死　社會局曝2童現況

高雄市苓雅區(15日)發生一起駭人凶殺案，一名吳姓男子自認樓上一家四口長期發出噪音，今天上午持刀砍殺羅姓夫妻，兩人陳屍屋內當場死亡，死者的2名兒子則目擊遇害過程。社會局表示，孩子已交由親屬安置，後續將會連結教育局輔導資源陪伴孩子。

台南市安衛家族大會師

台南市安衛家族大會師

高雄發錢了！42萬人爽領1500元

高雄發錢了！42萬人爽領1500元

羅一鈞8度南下視察登革熱防治！仍有32人住院中

羅一鈞8度南下視察登革熱防治！仍有32人住院中

民眾黨支持李全教？　柯競辦急切割

民眾黨支持李全教？　柯競辦急切割

關鍵字：

台南市社會局李杏玲社政

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男持刀砍殺鄰居夫妻　2人當場死亡

上樓砍死鄰居夫妻檔　高雄狠男身分曝光

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

前NBA球員做熱瑜珈猝逝！享年42歲

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

起底瑤瑤17年前「大尺度相簿」名稱！

即／自認樓上太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

安心亞突淚崩「跑出攝影棚」！

睡醒才知老公砍死2人　兇嫌妻震驚：沒有聽他說過太吵

快訊／趙寅成驚爆死會「娶41歲美女主播」　官方秒現身回覆

目睹爸媽遭砍殺！高雄2學童奔水果行躲避

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

百萬YTR「背愛馬仕騎Ubike」被拍！

2童父母遭鄰砍死　遇害前「最後訊息」曝

父母遭瘋砍身亡！2孩目擊崩潰：殺人的是13樓阿北

更多

最夯影音

更多
聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面