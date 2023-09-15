李杏玲獲首屆全國績優社政人員　黃偉哲：社政人員是堅強後盾

▲台南市社會局李杏玲獲首屆全國績優社政人員，市長黃偉哲特別準備祝褔花束，感謝她長期在社褔崗位上辛勞付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



衛褔部為肯定基層社會行政人員的付出與努力，15日下午在台大醫院國際會議中心辦理「2023年第1屆全國績優社政人員表揚」活動，台南市社會局負責承辦老人健保補助業務的李杏玲社工員，在推動社政業務不遺餘力，因而在評選中脫穎而出，獲頒資深敬業服務獎，市長黃偉哲特別準備祝褔花束，感謝她長期在社褔崗位上辛勞付出。

黃偉哲市長除表達衷心祝褔之外，同時也感謝所有來自民間社福團體社工、社會局及各區公所等一線社政人員在崗位上恪盡職守的服務，在社政及社工人員的合作之下，給予各類弱勢族群協助並媒合資源，是民眾獲得即時協助的堅強後盾，也對推動社會福利制度有重要的貢獻。

社會局指出，全國績優社政人員選拔及表揚活動由衛生福利部主辦，為強化基層社會行政業務組織運作，2023年度為第1次辦理，從全國直轄縣市政府及鄉鎮市公所遴選社會福利行政人員，第1屆選拔出服務績優獎40名及資深敬業獎10名，以鼓勵社政人員積極推展社政業務，並表揚其工作辛勞及服務績效。

此次榮獲全國資深敬業服務獎的李杏玲社工，是台南市第1位獲此殊榮肯定的社政人員。李杏玲自1994年因緣際會進入社會局服務，迄今已逾28年，她笑說自己跟老人褔利特別有緣，幾乎大家能想到的老人褔利項目她都曾辦理過，從草創時期的社區照顧關懷據點、長照整合服務、老人保護、重陽敬老禮金到各項經濟型補助方案等，台南市2023年7月開辦的老人健保補助，也是由她負責規劃開辦，雖然過程中面臨很多的困難和挑戰，她總提醒自己要冷靜應對，想到能為長者帶來更多褔利，所有的辛苦都值得。

從事社政工作也讓李杏玲留下人生中第一次上警局及跑法院的難忘經驗，她服務的老人保護個案阿桃因病去世，唯一的兒子阿寶入獄服刑，李杏玲為讓阿桃的後事能圓滿，在取得阿寶同意下，費盡千辛萬苦幫阿寶爭取到返家辦理喪禮的機會，沒想到阿寶出獄當天人就消失無踪，就此失聯。李杏玲為陪伴阿桃走完人生最後一段路，在歷經4個多月努力下，多次親赴法院開庭，最終爭取到由台南市政府擔任阿桃的監護權，順利幫阿桃完成後事。

李杏玲指出「很多人都想停留在山頂欣賞美好的風景，但其實所有的成長和樂趣都發生在往上爬的過程中」，她說社政業務的推展並非由一人的努力就能完成，而是需要許多公部門和民間單位共同投入人力、物力攜手付出，才能落實服務，她要將榮耀歸於團隊，也感謝台南市政府的推薦與肯定，讓她能獲得此項殊榮。