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高雄發錢了！加碼至1500元「這天入帳」　重陽禮金42萬人受惠　

▲▼新鈔,全民普發現金,稅收超徵全民共享發放特別條例草案,現金,6000元紅包,紅包,假鈔,偽鈔,玩具鈔票,詐騙,過年。（圖／記者邱顯燁攝）

▲高雄即將發重陽禮金，最快10月6日入帳。（圖／記者邱顯燁攝）

記者許宥孺／高雄報導

再過一個多月就是重陽節，為提供長輩更多照顧，高雄市長陳其邁今(11)日宣布，今年將加碼重陽敬老禮金500元，65至79歲(含55至64歲原住民)長輩的重陽敬老禮金將由1000元調整至1500元，預估約有42萬人受惠。

市長陳其邁表示，高雄市65歲以上老年人口已突破51萬，高雄持續注重長輩福利、營造長者友善環境。現有重陽敬老禮金依年齡級距發給不同金額，55至64歲原住民及65至79歲長輩原發給1000元，80至89歲長輩發給1500元，90至99歲長輩發給5000元，100歲以上長輩發給1萬元。

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陳其邁指出，考量到物價因素及多年未調整重陽敬老禮金，在評估財政狀況及照顧長輩下，今年79歲以下長輩重陽敬老禮金調整為1500元。

▲高雄發重陽禮金。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲今年79歲以下長輩重陽敬老禮金調整為1500元。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局說明，高雄市重陽節敬老禮金發放對象為當年度12月31日前年滿65歲或原住民年滿55歲，於6月30日前已設籍本市，且重陽節30日前仍持續設籍者，今年將由區公所及社會局自10月6日起開始發放。

社會局表示，今年調增禮金後，65至89歲(含55至64歲原住民)長輩皆可領取1500元；之前如採金融機構轉帳者或於今年已提供轉帳帳戶予區公所者，禮金會於10月6日直接入帳。如有疑問可洽社會局老人福利科侯小姐07-3368333轉2441。

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