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社會 社會焦點 保障人權

鄰居阿北敲門進屋！目擊爸媽被砍死　社會局曝6、7歲2童現況

▲(打碼)13樓吳姓鄰居疑不滿羅家太吵，今天上午持刀砍沙羅姓夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

▲13樓吳姓鄰居疑不滿羅家太吵，今天上午持刀砍殺羅姓夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市苓雅區(15日)發生一起駭人凶殺案，一名吳姓男子疑似不滿樓上一家四口長期發出噪音，今天上午持刀砍殺羅姓夫妻，兩人陳屍屋內當場死亡，死者的2名兒子則目擊遇害過程。社會局表示，孩子已交由親屬安置，後續將會連結教育局輔導資源陪伴孩子。

這起案件發生在今日上午7點52分，警方獲報，苓雅區武廟路一棟大樓發生一起兇殺案，住在14樓的一對羅姓夫妻遭13樓吳姓男住戶砍殺數刀，當場死亡。駭人的是，死者的兒子全程目擊父母遇害過程，緊急跑到管理室大喊「我爸爸、媽媽被殺了！」並稱殺人的是「13樓的阿伯」，管理員上樓查看後緊急報案。

▲▼高雄苓雅區傳出凶殺案，2國小學童目睹父母遭砍殺，緊急到附近一處水果行躲避。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲2男童目睹父母遭砍殺，由社區管理員帶到附近一處水果行暫時安置。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，死者兒子分別是6歲和7歲，就讀幼稚園、國小一年級；社會局表示，2名孩子已由社工至現場帶離，並送至親屬家安置，後續社工會關心孩子的受照顧情形，也會連結教育局的輔導資源陪伴孩子。

家防中心表示，孩子目睹重大暴力事件，後續家屬一定要留意孩子的情緒和行為，可能會出現創傷反應，例如哭泣、焦慮、情緒起伏大，或者反覆想到該事件就沒有安全感，甚至迴避不想談、自責，這時候熟悉的親屬陪伴就很重要。

家防中心強調，這時要讓孩子恢復常規生活步調，讓他有安心、放心的安全環境，建議透過專業心理師做心理治療，協助孩子表達內在感受、釐清身心狀態。

▲▼苓雅區武廟路發生凶殺案，凶嫌疑似不滿樓上住戶發出噪音。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲吳姓凶嫌疑似不滿樓上住戶發出噪音動下殺機。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，吳姓犯嫌背景單純，一家三口同住在13樓，初步推判為鄰居之間糾紛，員警查訪住戶，發現前幾個禮拜，羅姓夫妻與吳姓嫌疑人發生噪音糾紛。吳男犯案後騎乘機車逃逸，警方於案發後2.5小時內，於屏東縣枋寮鄉逮到吳姓犯嫌，他當場坦承犯案。

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