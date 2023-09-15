給部落族人安全回家的路　台東成功鎮重安1號橋今通車

▲台東縣成功鎮重安一號橋今舉辦通車典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

Tomiyac成功鎮重安部落位於台東縣成功鎮都威溪出海口北岸，族人進出通行舊有重安橋因採用過水路面型式，大雨溪水暴漲即無法通行，為改善交通安全，提升部落產經發展，成功鎮公所爭取重安1號橋工程計畫，然歷經5年26次招標皆因工程地點偏遠、施作困難及原物料上漲等諸多因素流標，在台東縣政府積極檢討及協助公所，並獲得多位立委爭取經費，歷經10個月施工，15日舉行通車典禮。

重安一號橋位於重安部落交通繁忙的地區，由於地理環境的限制，原先交通道路建設並不便利，不僅對當地居民的生活帶來困擾與行車安全顧慮，也限制了部落間的農作物運送和部落產業觀光旅遊的發展。

縣府爭取工程經費新台幣4,080萬元(中央補助款3672萬元，配合款408萬元)，主要工項橋梁型式為RCT橋梁，跨距43 m ,寬6m，增加工程技術難度，致工程歷經26次招標次數，終於發包出去，並於一年內施工完成，終於在15日舉辦通車典禮重安部落居民有一條平安的道路橋梁。

通車典禮於上午9點30分展開，由副縣長王志輝主持，包括原民會主委夷將‧拔路兒、立委陳瑩、鄭天財、廖國棟、議員嚴惠美、成功鎮長謝淑貞等貴賓與會，並安排重安部落文健站長者迎賓舞蹈表演揭開序幕，王志輝表示，縣府要特別感謝原民會和地方政府的大力支持，他們提供了必要的補助經費和資源，使此計畫得以順利進行，他們的貢獻使得該區原住民族部落特色道路改善計畫更加完善與周全。



縣府原民處說，重安一號橋梁改善工程是一個重要的基礎設施，它將改善農民運送農作物進出的一條安全橋梁交通通道、促進經濟發展和推動觀光業的發展，期待著這座橋梁將為我們的重安部落社區帶來更美好的未來與繁榮。