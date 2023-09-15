紅鼻寶寶悠遊卡　病童拿到愛不釋手

▲台東馬偕的護理人員及住院病童，收到限量紅鼻寶寶悠遊卡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

好可愛喔！台東馬偕醫院的護理人員及住院病童，15日收到一個非常特別的禮物，是限量紅鼻寶寶悠遊卡。這個由悠遊卡公司贊助，以紅鼻子醫師形象而設計，有著可愛造型卻有著悠遊卡功能的小吊飾，讓病房護理人員、病童為之瘋狂、愛不釋手！

長期以來都在北部大醫院出現的紅鼻子醫師，這些年也將關懷的目標投注至台東病童。從往年的不定期前來，這些專業的表演者，現在每個月都千里迢迢舟車來台東，只為病童消除心中的恐懼，及帶來住院中的片刻歡樂。除了在病房的療癒演出外，去年兒童節由紅鼻子醫師募集兒童節禮物送到台東馬偕，由醫院社工一一送至病房中的病童手中。許多病童小手臂上打著點滴，忍著身體的不適，在病床上哭哭啼啼，但收到禮物後終於露出笑容。今年紅鼻子醫生由美好人生健康促進基金會的贊助，可以繼續服務台東馬偕，讓病童擁有每月一次的小丑時光，今天更帶來可愛又實用的紅鼻寶寶悠遊卡。

小兒加護病房吳家慧護理長親身感受紅鼻子醫師的魔力，說道：一位10歲的蘇小弟弟（腦性麻痺，從小臥床)，第一次遇到紅鼻子醫生時，害羞的不敢動不敢看，但第二次再見到時，他笑的非常開心。蘇小弟是位長期住院臥床的病童，平常回應時非常淡漠，讓人懷疑他是否能看或聽見我們嗎?照護的護理師有著很大的無力感。但看著他跟紅鼻子的互動、那麼燦爛的笑容，其實也溫暖了護師阿姨們。吳護理長也觀察到，住在加護病房的小朋友因為疾病跟治療的痛、難免孤獨及害怕，常常無法跟紅鼻子一開始互動就有回饋，不過紅鼻子要離開或離開後，孩子看著門口的神情、小手握捏著紅鼻子醫生送的的紅鼻子，身為醫護人員知道被安慰的溫暖已經放在孩子的心田內了。