舊大樓隔音差！婦聞老鄰居砍樓上夫妻嚇壞　「以為是他兒子動手」

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市苓雅區(15日)發生駭人凶殺案，吳姓男子疑因不滿樓上一家四口長期發出噪音，今天上午持刀砍殺羅姓夫妻，兩人陳屍屋內當場死亡，羅家兩名幼子則全程目擊。一名鄰居表示，這棟大樓隔音確實不好，但沒聽聞過住戶間有發生過什麼糾紛。而她原以為是較壯碩的吳家兒子行兇，沒想到竟是瘦弱的吳父犯案，聽到後整個人都起雞皮疙瘩。

▲高雄苓雅一棟住宅大樓發生凶殺案，年輕羅姓夫妻遭鄰居砍殺身亡。（圖／記者吳世龍攝）

這起案件發生在今日上午7點52分，警方獲報，苓雅區武廟路一棟大樓發生一起兇殺案，住在14樓的羅姓夫妻，慘遭13樓吳姓男住戶砍殺數刀，當場死亡，駭人的是，死者的2名兒子全程目擊父母遇害過程。

▲苓雅區武廟路發生凶殺案，凶嫌疑似不滿樓上住戶發出噪音。（圖／記者許宥孺翻攝）

一名女住戶坦言，這棟大樓屋齡已經30年，隔音確實不好，在屋內有跑、跳動作的話，樓下住戶感受會比較明顯，她自己也有發生過噪音糾紛問題，通常都是上樓按電鈴就會改善，不過發生這樣的憾事，她也很意外，因為住戶之間相處的都不錯，她住在這邊很久，沒有發生過什麼爭吵。

女住戶表示，大樓住戶碰面都會點頭打招呼，她通常在電梯不是碰到14樓的羅太太就是羅先生，很少會看到這對年輕夫妻一起出門，可能14樓住戶時常太吵，吵到13樓的年輕人受不了，才會犯下殺機。

▲▼吳姓男子不滿樓上住戶太吵引發殺機。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過記者糾正她，表示行兇的是60幾歲的吳姓男子，並不是年輕人。女住戶驚訝表示：「是喔！他是退休人員耶！他瘦瘦的，住在這邊很久了。」

女住戶說，印象中，13樓的吳先生是很安靜的人，現在聽到消息，整個人都起雞皮疙瘩，我以為是他兒子，因為他兒子年輕體壯，因為他(吳嫌)瘦瘦的，而且60幾歲了。

警方調查，吳姓犯嫌背景單純，一家三口同住在13樓，初步推判為鄰居之間糾紛，員警查訪住戶，發現前幾個禮拜，羅姓夫妻與吳姓嫌疑人疑因噪音問題發生糾紛。吳男犯案後騎乘機車逃逸，警方於案發後2.5小時內，於屏東縣枋寮鄉逮到吳姓犯嫌，他當場坦承犯案。