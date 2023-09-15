目睹爸媽遭惡鄰砍殺！高雄2學童奔水果行躲避　店員曝現場反應

記者吳世龍、吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市苓雅區武廟路一棟大樓今(15日)上午傳出恐怖凶殺案，住在13樓的63歲吳姓男子疑似長期不滿14樓的羅男一家長期發出噪音，今早7時許持刀上樓，在2名年幼學童面前將羅男及其妻子砍殺，2人當場死亡。案發後2名學童急忙下樓找保全報警，並躲到附近的水果行。2童疑似驚嚇過度，事後在店內來回徘徊，但一句話都沒說。

▲2國小學童目睹父母遭砍殺，緊急到附近一處水果行躲避。（圖／記者吳世龍翻攝）

今日上午7點52分，警方獲報位於苓雅區武廟路上的某大樓裡，住在14樓的一對羅姓夫妻遭人持刀砍殺數刀，而報案者是死者的7歲、8歲兒子，發現父母倒臥在房間內，身上穿著校服緊急跑到管理室，大喊「我爸爸、媽媽被殺了！」管委會聽到後緊急報案，但警方到場時，羅姓夫妻倆均已明顯死亡。

吳姓凶嫌持刀殺人後隨即逃離現場，並騎車往鳳山、大寮方向逃逸，於今上午10時30分在屏東枋寮臨海路遭警方壓制逮捕。吳嫌也當場坦承犯案，並供稱已將凶刀、血衣丟棄，針對犯案動機與凶刀丟棄位置不願透露更多，後續將帶回釐清案情。

據了解，羅家兩名6歲、7歲的學童在目睹父母遭砍、下樓找管理員報案後，緊急到附近的一處水果行躲避。店員透露，一早來上班就看到2童身穿校服在店內走來走去，但疑似是驚嚇過度，2童表面上看起來相當淡定，沒有太多表情，在店內期間均不發一語。

▼店員稱2童在水果行期間均不發一語。（圖／記者吳世龍翻攝）