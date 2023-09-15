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社會 社會焦點 保障人權

長期被噪音吵到受不了！他上樓砍死鄰居夫妻　高雄狠男身分曝

記者陳宏瑞、吳世龍、賴文萱／高雄報導

高雄市苓雅區今（15日）發生一起駭人凶殺案，一名吳姓男子疑似不滿樓上一家四口長期發出噪音，趁小孩上學前，上樓砍殺羅姓夫妻，死者2名小孩目擊遇害過程。初步了解，兇嫌吳男過去是汽車保養廠的員工，但目前已退休，至於為何犯案，吳男被逮後目前保持緘默。

▲(打碼)13樓吳姓鄰居疑不滿羅家太吵，今天上午持刀砍沙羅姓夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

▲13樓吳姓鄰居疑不滿羅家太吵，今天上午持刀砍殺羅姓夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

這起案件發生在今日上午7點52分，警方獲報，苓雅區武廟路一棟大樓發生一起兇殺案，住在14樓的一對羅姓夫妻遭13樓吳姓男住戶砍殺數刀，當場死亡，駭人的是，死者2名分只有6歲和7歲的兒子全程目擊父母遇害過程。

初步了解，63歲的吳嫌與樓上鄰居羅姓夫婦一家四口疑似因長期噪音發生糾紛，員警查訪住戶，發現前幾個禮拜，他們曾有過爭執，沒想到他今晨就憤而持刀上樓砍死夫妻兩人。

據了解，吳男過去是汽車保養廠的員工，目前已退休，但也沒有就醫紀錄，至於為何犯案，吳男被逮後目前持續保持緘默。

而死者羅姓夫妻檔羅男、蔡女，年齡分別為35歲、36歲，先生是安全帽業務員，太太則是私人公司講師。警方指出，吳男今日上午趁小孩出門上學前，上樓拍敲大門，吳男隨後就持刀對羅姓夫妻砍殺數刀，女子倒臥於客廳，左手臂、腹部有刀傷；男子陳屍於房間內，右手臂、腹部有刀傷，2人當場死亡，疑似致命傷在腹部，目前還在鑑識採證當中。

另外，死者兒子分別是6歲和7歲，就讀幼稚園、國小一年級；社會局表示，2名孩子已由社工至現場帶離，並送至親屬家安置。

▲▼長期被小孩吵到受不了！高雄男上樓砍死鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

▲管理員接獲死者兒子求救訊息。（圖／記者吳世龍攝）

管理員表示，當時他接獲死者2名小孩求救訊息，他們身上穿著校服緊急跑到管理室，大喊「我爸爸、媽媽被殺了！」並稱殺人的是「13樓的阿伯」，他趕緊陪同小孩上樓，驚見羅姓夫妻倒地不醒，緊急下樓報案，隨後也將小孩送到鄰近的水果行安置。

▲▼長期被小孩吵到受不了！高雄男上樓砍死鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼苓雅區武廟路發生凶殺案，凶嫌疑似不滿樓上住戶發出噪音。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼苓雅區武廟路發生凶殺案，凶嫌疑似不滿樓上住戶發出噪音。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，吳男犯案後騎乘機車往鳳山、大寮一帶逃逸，警方組成專案小組全力追查，犯嫌於10點30分於屏東縣枋寮鄉落網，當場坦承犯案。至於凶器是預先準備還是在羅家取材，警方目前還在調查中。

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