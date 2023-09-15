逃逸畫面曝！惡鄰狠奪2命「輕鬆離開大樓」　逃2.5小時屏東落網

▲犯嫌吳男砍殺完夫妻後從容步出大樓。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）



記者吳奕靖、吳世龍、黃資真／高雄報導

高雄市苓雅區一名住在13樓的63歲吳姓男子，疑似長期不滿樓上的羅男一家人發出噪音，15日早上7時許持刀上樓，在2名國小學童面前將羅男及其妻子砍殺，2人當場死亡，當時吳男犯案後從容離開的畫面也曝光！

從畫面中可以看見，上午7時56分，吳男穿著藍白色外套、長褲步出大樓，手拿一袋不明物品，揮擺著雙手從容騎車離去，完全看不出吳男才在幾分鐘前持刀奪走2人性命。

▲吳男騎著銀色機車，一路往南逃逸。



之後吳男騎著車一路南下，數度被監視器捕捉到身影，最終警方在屏東縣枋寮鄉臨海路上找到僅穿著白色吊嘎，正在騎車的吳男，立刻把他壓制在地，上銬帶回。

吳男當場也坦承犯案，並將兇刀、衣服丟棄，針對犯案動機及丟棄位置則行使緘默權，不願說明更多，目前警方已將其上銬帶回偵訊，釐清案情。

▲吳男逃往屏東枋寮鄉被逮。

此案發生在今日上午7點52分，住在13樓的60歲吳姓男子疑似長期不滿14樓的羅男一家長期發出噪音，持刀上樓朝羅姓夫妻砍殺，死者的6歲、7歲兒子目擊後緊急跑到管理室，大喊「我爸爸、媽媽被殺了」，不過詳細案發過程與動機仍有待釐清。