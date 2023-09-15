搜救犬與小朋友可愛互動　暖心卡片溫暖南消特搜隊員的心

▲台南市消防局特搜大隊大橋特搜分隊，15日接待寶貝家庭幼兒園師生的參訪活動，並出動搜救犬與小朋友可愛互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局特搜大隊大橋特搜分隊，15日接待寶貝家庭幼兒園師生的參訪活動，隊員們為讓寶貝家庭幼兒園的老師及孩童，能加深其對住宅平時的避難防火對策及對消防工作的了解。

大橋特搜分隊安排專人講解住宅防火安全及大樓避難逃生要領，也講述消防工作的項目及服務狀況，兒童從小學習如何防火防災對策，進行防火、防災常識宣導，教導災難中如何避難逃生及住宅用火警警報器使用，以期達到從小就具備消防常識，並強化防火防災宣導效果。

現場還準備小小孩的消防衣體驗，及搜救犬毛小孩互動體驗，在場的觀眾對搜救犬的聰明，以及極度服從領犬員的指令均表示佩服之意；隨後即開放讓在場的穿著消防衣的小小孩與搜救犬合影留念，讓全體師生可以留下難得的回憶。此外，小朋友們也特地親手繪製小卡感謝消防隊員們的辛苦。

台南市長黃偉哲提醒民眾：「多一份消防安全常識，增一分居家生活安全」。藉此活動過程介紹防災防火觀念宣導及消防工作項目。希望民眾能提升災害之預防及應變能力，增加防火、防災及逃生知識，保護自己保護他人。

消防局李明峯局長表示，消防單位平時除了救災救護及為民服務工作外，與轄內民眾更要保持良好的互動，近距離與民眾互動，進行防火宣導教育，落實全民防災教育之目標。