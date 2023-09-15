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南消角逐全國10名優良防火管理人決選　3人全壘打得獎人數全國之冠

▲台南市消防局推薦3名角逐今年全國10名優良防火管理人，消防署評選出爐，台南市代表全數獲獎，消防署將在12月初表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局推薦3名角逐今年全國10名優良防火管理人，消防署評選出爐，台南市代表全數獲獎，消防署將在12月初表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局推薦「台南市立安南醫院附設護理之家吳佳儒護理長」、「台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院李忠信組長」及「統一企業股份有限公司永康廠吳政憲課長」等3名，角逐今年全國10名優良防火管理人，消防署評選出爐，台南市代表全數獲獎，消防署將在12月初表揚。

▲台南市消防局推薦3名角逐今年全國10名優良防火管理人，消防署評選出爐，台南市代表全數獲獎，消防署將在12月初表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市立安南醫院附設護理之家吳佳儒護理長，在護家擔任防火管理人6年，積極配合衛福部政策，提升場所硬體設備，也積極邀請在地第六救災救護大隊及安南分隊，指導自衛消防編組訓練及驗證，甚至推動桌上型模擬演練並要求所有照服員(含外籍)均需實兵操演，為場所的安全防患於未然，本次獲獎也大大感謝台南市政府消防局的積極協助。

▲台南市消防局推薦3名角逐今年全國10名優良防火管理人，消防署評選出爐，台南市代表全數獲獎，消防署將在12月初表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院李忠信組長，在新樓醫院服務已有22年，2007年6月起擔任該院防火管理人，長期以來與在地的第二救災救護消防大隊及麻豆分隊配合良好，不僅在消防安全設備檢查或防火管理自衛消防編組訓練及用火用電管理上符合法定規範，同時也為精進場所安全提出多項創新點子。

▲台南市消防局推薦3名角逐今年全國10名優良防火管理人，消防署評選出爐，台南市代表全數獲獎，消防署將在12月初表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

統一企業股份有限公司永康廠吳政憲課長，在統一企業服務已將近31年，2019年3月成為廠區防火管理人，在防火管理上不遺餘力，除了落實消防安全設備檢查及自衛消防編組演練等法定業務外，更是自主創新多項的安全策進措施，對於本次獲獎覺得十分開心，「得獎是一種肯定，同時也是責任的加重，期許自己在防火管理這個領域上能夠堅守崗位、努力不懈。」感謝台南市政府消防局火災預防科及在地的第五救災救護大隊及鹽行分隊對於本次參賽的協助與指導。

▲台南市消防局推薦3名角逐今年全國10名優良防火管理人，消防署評選出爐，台南市代表全數獲獎，消防署將在12月初表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，「優良防火管理人」象徵場所對消防安全以及防火管理重視的最高榮譽。今年，本市消防局推派的3名代表，全數獲獎，足見本市各企業單位，都非常重視工作領域上的公共安全及消防安全，並且有著優良事蹟的表現，得此殊榮乃實至名歸。

消防局局長李明峯表示，內政部消防署辦理之「優良防火管理人」活動，甄選過程非常競爭，從第一階段「本市消防局初選」到第二階段「內政部消防署複核」，最終經「內政部消防署決選」，全國僅錄取10名，最後能從全國眾多參選者中脫穎而出，足為本市其他場所之典範，期望有更多場所能延續並發揮防火管理的精實與創新的精神，共同打造宜居安全的大台南。

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