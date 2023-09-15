國中女負氣離家被一機車載走　潮州警2天後找到人護送回家

▲潮州分局竹田分駐所員警積極找到離家女學生 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣就讀國中的黃姓女學生，與家人吵架後離家出走，也未到學讀書，急煞家人報警，潮州警方調閱監視器，查出她當天清晨被一台機車載走，找到車主，車主稱其孫子騎用，孫子不常回家，也未見該少女，少女在兩天後連絡警方，表示不想回家，經警不斷安撫勸導，她回想轉意，由警方帶回派出所，通知家長帶回，讓家屬相當感激。

潮州分局竹田分駐所警員劉靖寧於9月6日下午18時59分接獲民眾王姓女子報案，渠稱其15歲的女兒於9月5日凌晨5時許，離家不知去向，且於9月5日、9月6日均未去學校上課，報案人稱女兒可能與學妹或同學在一起。



劉員受理案件後，立即至該少女家附近調閱監視器，發現她被一名男子騎乘重機車載走，家屬擔心她可能遭網友誘拐；經警方積極查尋，並至重機車車主家查訪，屋主稱該重機車使用人係其孫子，孫子不常回家，亦未發現失蹤少女。

9月8日中午時，該少女致電竹田分駐所表示自己很安全，只是與家人發生爭執吵架不想回家，竹田分駐所盧所長積極以LINE聯繫她，持續溝通及安撫後，她最後同意於9月9日2時20分許，到潮州火車站，由警方帶返所安置，並通知家屬至所辦理撤尋。

潮州分局長林明波表示，青春期的教育是一個艱難的時期，孩子對父母的態度不好，變得不太願意主動分享近況，而父母若開始窮追猛打，反而會容易引起孩子不悅，造成更嚴重的隔閡，父母們應善用良好溝通方式，來關心家中孩子，以維持良好的互動關係。