媽媽睡午覺！3歲娃超商奔跑哭鬧　恆春暖警「靠這招」助童回家

▲恆春警分局仁壽派出所所長王金宗、警員韓世華3歲娃找到母親 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣恆春鎮3歲娃趁母親午休時跑到超商奔跑哭鬧，恆春警分局員警獲報處理，無法問出父母姓名及住處，沿路調閱監視器，詢問住戶，終於有人認出他的母親，緊急連絡其母到派出所帶人，家人對警方熱心協助，感激不已。



恆春分局仁壽派出所所長王金宗、警員韓世華於日前擔服巡邏勤務時，下午2時，接獲民眾報案稱超商內發現1名疑似走失小孩，經員警到場了解，該名孩童年僅3歲，因年紀尚小無法表達清楚住所及地址，店員也無法幫忙，該童因未見母親在旁，一直在超商內奔跑哭鬧。

警方耐心詢問也僅得知其姓名，遂沿路調閱周遭監視器，並詢問附近里民有無認識該名孩童。經警方不斷查訪，終於有熱心民眾認出該名孩童，警方立即聯繫孩童母親前來帶回。

男娃的母親表示，因其在午休熟睡之際疏忽注意孩童動向，致孩童偷跑外出，表示非常懊惱，幸虧得警方協助，其孩童才能安全返家，避免憾事發生，並對於警方積極且熱心尋找之舉，深感致謝。

恆春分局分局長黃文智肯定王、韓2員耐心安撫走失孩童，並積極尋找家人領回，讓孩童順利返家，深得家人感謝，有效促進警察正面形象，為民服務之舉足為同仁表率。