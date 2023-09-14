屏科大交換生駕車自撞路旁車輛　不知事故地點…警靠這招還原

▲內埔警分局內埔派出所員警協助郭姓交換生處理事故獲好評 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

就讀屏東科技大學的郭姓印尼籍交換學生，駕駛自小客車行經屏東縣內埔鄉自強路時擦撞到一台停放路旁自小客車報警，但未留在現場，擔心有肇事逃逸情事，又回到現場，內埔警方趕到根據他的行車紀錄器，還原肇事經過，協助處理，讓他感到很窩心，直呼台灣警察好有人情味！



內埔警分局內埔派出所於日前晚上7點多接獲110報案，有民眾表示需要警方到場協助處理。員警到場後，發現是21歲的郭姓學生駕駛的自小客車撞到路旁停放的一台車輛，一開始他未留在現場等待警方到場，幾番思考後擔心會有肇事駛離的疑慮，所以返回現場等待警方到場協助。

但由於他不太記得車禍發生的確切位置，需查看車上的行車紀錄器，但他表示自己是印尼籍之交換學生，對於中文字不甚了解，而且不太會使用行車紀錄器，警方了解狀況後，協助郭男拔取行車紀錄器之記憶卡，並還原案發現場經過，讓他很感激。

內埔分局長莊順智肯定同仁勤務中積極協助需要幫忙的民眾，並適時伸出援手，順利幫忙民眾解決問題並排解困難，並呼籲民眾如有發生交通事故，應即刻撥打110報案專線，並留在現場等候警察人員到場協助。