網揪屏東縣飆車下場慘了！6飆仔涉3罪被捕　改裝豪車全查扣

記者陳崑福／屏東報導

高雄市曾姓男子等人以網路通訊軟體號召不特定人士，於周五、六日深夜時段，在屏東縣境內來回飆車，嚴重影響社會秩序安寧，危害民眾生命安全，經屏東縣警方深入追查，逮獲曾男等6人到案，訊後分別依偽造文書、公共危險等罪嫌及毒品危害防制條例等罪嫌分別移送屏東地檢署偵辦。

▲枋寮警分局逮獲曾男等6人送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府警察局自暑期7月1日起針對危險駕車行為規劃重點勤務，增加執法強度綿密勤務作為，局長蔡文峰特別交付刑警大隊及各分局務必強力執行取締危險駕車行為，針對易發生危險駕車路段及改裝車聚集處所，編排執行巡邏、守望勤務，全力掃盪不法。

枋寮警方執行防制危駕勤務時發現有30歲高雄市曾姓男子以網路通訊軟體號召不特定人士，利用周五、周六深夜零至凌晨3時，在東港鎮、潮州鎮及枋寮鄉等道路筆直之省道來回競速飆車，嚴重影響社會秩序安寧，危害民眾生命安全。

枋警調閱調閱沿線路口監視器，過濾彙整涉嫌競速車輛，報請屏東地檢署指揮偵辦，並向屏東地方法院申請搜索票，將曾嫌等人緝捕到案，並查扣涉案車輛6部、偽造車牌、行車紀錄器等物證；另偵查隊前往徐嫌住處執行搜索時，併案查獲吸食器及愷他命毒品，訊後依法分別送辦。

枋寮分局長郭譯隆表示，警方打擊犯罪永不停歇，對於危害社會治安的各類犯罪必將嚴加究辦，道路不是競技場，呼籲駕駛人遵守交通規則，更應尊重他人生命安全，未來持續加強取締危險駕車行為。