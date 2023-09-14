5秒巨響驚動警察！酒駕累犯猛踩煞車　下車秒認：3hrs前300c.c.

記者許權毅／台中報導

台中警方12日執行臨檢時，一名61歲賈男駕車看見員警，突然猛踩煞車，發出長達5秒「煞車聲」，員警馬上攔下賈男。被問「是否有喝酒？」賈男馬上坦承3小時前喝了300c.c.的啤酒，但最後酒測值為零。警方一查，原來賈男先前就因酒駕被吊扣駕照，無照上路才會心虛猛踩煞車。

▲台中警方12日執行臨檢，一名酒駕累犯賈男心虛，猛踩5秒煞車，下車後馬上承認3小時前有喝酒。（圖／記者許權毅翻攝）



第一警分局、環保局以及監理站12日晚間在三民西路、奉順宮前執行路檢，加強取締酒駕、噪音車，當晚20時許，該路口突然發出劇烈聲響，驚動警方注意，原來是一台轎車猛踩煞車，發出長達5秒劇烈摩擦聲，員警馬上互相告知「要攔下！」整群員警四周包抄，喝斥駕駛熄火下車。

▲▼ 賈男雖然自稱有飲酒，但是酒測值為零；反而被警方查出早就被扣駕照，當天是無照上路。（圖／記者許權毅翻攝）



該名駕駛賈男下車後，被員警詢問「為何猛踩煞車？是否有喝酒？」，賈男供稱是「踩錯了」，並承認「我3小時前有喝300c.c.啤酒」，但經警方實施酒測，發現賈男酒測值為零。警方進一步查證男子身分，發現賈男曾因酒駕案件被吊扣駕照，當晚無照上路，才會心虛想規避查緝，員警依道交條例第21條舉發，最高可處24000元罰鍰。

警方指出，當晚共查獲1件酒駕拒測，製單舉發並扣牌；環保局檢測出4輛機車未符合噪音管制，均依法開罰，共計罰款14400元。