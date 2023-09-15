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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白營稱勤業眾信遇「綠色恐怖」被打臉　他嘆：一天到晚牽拖民進黨

▲民眾黨主席柯文哲出席第三方檢舉平台簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

勤業眾信聯合會計師事務所昨宣布終止台灣民眾黨第三方檢舉平台服務委任，民眾黨表示勤業眾信是受到政治壓力，但勤業眾信晚間否認政治壓力，稱是因檢舉平台服務宗旨遭外界誤解，非當初合作原意。民進黨立委林俊憲直呼，又怪民進黨！我看是你們堂主亂包牌嚇到人家了吧！高虹安被盧秀燕的人馬爆料怪民進黨、被人解約怪民進黨。要是民進黨真有那麼厲害就好了。

民眾黨主席柯文哲日前宣布與「勤業眾信」合作，成立外部第三方平台，讓黨員可匿名檢舉有爭議的黨職人員，解決黨部染黑染黃爭議，但事隔不到24小時，「勤業眾信」宣布終止委任關係。民眾黨副秘書長許甫則召開記者會批評，政客、側翼、名嘴不思進取，拒絕民眾黨引進新機制，痛批「活在綠色恐怖時代」，也遺憾身處民主國家的台灣，企業仍難逃政治力宰割，讓第三方平台制度化遭到扼殺。

林俊憲表示，堂主的「第三方掃黑」成為柯學四大發明中最短命的一個，僅僅24小時就被單方面解約，民眾黨聲明也毫不意外亂牽拖。高虹安被盧秀燕的人馬爆料怪民進黨、被人解約也怪民進黨。民進黨掌握世間萬物、各行各業都是民進黨的人，要是真有那麼厲害就好了。

林俊憲指出，其實看完堂主的記者會，大概就明白為何勤業今天就要解約了。還記得柯文哲怎麼說的嗎？他說「高虹安可以趁這個機會查一查」，民眾黨甚至表示第三方平台會「協助檢視利益衝突」，但問題來了，勤業的合約到底怎麼寫？

林俊憲表示，依照商業常識，勤業提供的服務應該是純粹中立的確保檢舉信函傳遞，不涉及政治判斷。但堂主的說法好像他們會替民眾黨把關一樣，這不就是「責任外包」嗎？如果有人經過這套處理流程過濾，事後又被爆出有問題，那是不是會把責任推給勤業？這恐怕才是真正的顧慮。

林俊憲指出，任何合約要先分清楚責任歸屬，今天被解約這種難堪局面是柯文哲自己幫對方「包牌」不應負的責任而造成，不用什麼都怪民進黨，「民進黨可以在政治上教你們很多事，但連做人處事的基本社會常識都欠缺，那很抱歉，我們真的愛莫能助！」

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