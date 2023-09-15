快訊／遭黃士修指具廣州暨大學位　傅崐萁：請在野管好自己的小狗

▲立委傅崐萁。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘2024總統參選連署的搭檔賴佩霞被國民黨智庫陳學聖質疑洗學歷，郭台銘競辦發言人黃士修以立委傅崐萁、萬美玲等人同樣具中國廣州暨南大學學位反擊，並籲國民黨考紀會處分陳。對此，傅崐萁辦公室今（15日）表示，傅從未拿廣州暨南大學的文憑與學歷，籲請在野各陣營管好自己的小狗、家畜，切勿未經查證就任意放話互相攻訐並波及他人。

陳學聖昨在直播中與國民黨革實院副院長何志勇討論2024選情，陳學聖提到，台灣的暨南大學沒有國際關係學院，所以他確認賴佩霞擁有的是中國廣州暨南大學學位，「這個學校有名，有很多台灣政界人士過去念過，有一陣子很流行去那邊洗學歷，爆發出一波風暴」，後來才被教育部禁止這樣的作法。

對此，黃士修今天上午受訪表示，陳學聖批賴佩霞洗學歷是很嚴重的問題，因為國民黨包含傅崐萁、立委萬美玲、台東縣副議長林琮翰、台北市漁產公司董事長鄭世維，都是廣州暨南大學的校友。

黃士修也說，陳學聖身為國民黨智庫的召集人，以個人立場在競選間惡意攻擊同黨人士，說台灣很多政界人士「洗學歷」，雖然不知道陳在講誰，因為賴佩霞宣布擔任郭台銘副手前，並非政界人士，但廣州暨南大學是正當的大學，陳用洗學歷攻擊同黨同志，已經違反《113年中華民國總統暨立法委員選舉 中國國民黨黨員行為規範 》，也就是俗稱的國民黨黨紀，是可以處分停止黨權、撤銷黨籍或開除黨籍。

對此，傅崐萁辦公室中午表示，傅崐萁再次呼籲在野各陣營須團結才能對抗、下架無能、失格、腐敗的民進黨，也籲請在野各陣營管好自己的小雞、小狗、家禽、家畜，切勿未經查證就任意放話互相攻訐並波及他人，對於在野整合與團結並沒有任何幫助與好處，反而讓親者痛，仇者快。

傅崐萁辦公室也轉述，傅崐萁更強調，他本人從未拿廣州暨南大學的文憑與學歷，現在更未刊登於個人資料的學經歷上。他過去僅曾經與北京清華大學及廣州暨南大學合作與學術交流研討，難道學術交流研討即是洗學歷？盼各界能實事求是，並善盡查證責任。