她喊「只有城隍爺知高虹安清白」　綠委嗆：是要城隍爺開堂夜審？

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者林東良翻攝）



記者詹宜庭／台北報導

新竹市長高虹安近期風波不斷，除了深陷貪污、搭名車、住豪宅爭議，又被前新竹市文化局長錢康明爆料，男友李忠庭干政，竹市府民政處長施淑婷15日在臉書發文坦言，「看透人世間的惡，只有城隍爺知道市長的清白」。對此，民進黨立委王定宇質疑，現在是要新竹城隍爺開堂夜審高虹安嗎？痛批「高虹安任命這位連配偶財產申報都不知道的民政處長，恐怕會屋漏偏逢連夜雨。」

施淑婷在臉書發文表示，過去幾週，鬼話連篇的故事讓支持的市民好朋友渡過了一個膽戰心驚的農曆七月，看透人世間的惡，只有城隍爺知道市長的清白，「謝謝許多市民好朋友給我們加油、打氣，接下來我會安排在固定時間與市民朋友們直播對話，歡迎大家一起來改變新竹」。

對此，王定宇15日質疑，所以所以舉世皆認高虹安有罪？現在是要新竹城隍爺開堂夜審高虹安嗎？農曆七月結束是虎門關嗎？他開嗆，「高虹安任命這位連配偶財產申報都不知道、不老實的民政處長，恐怕會屋漏偏逢連夜雨。」

然而，面對一系列風波，高虹安日前因為論文抄襲事件被台北地檢署傳喚出庭時受訪透露，現在是總統跟立委大選重要的時間，大家應該關心的是總統候選人的政見，以及會影響到大眾巨大利益的事件上，希望大家都能夠回歸到政策討論，而不是讓她的私人事情占用版面。