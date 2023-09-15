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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

少一組總統參選人！他宣布放棄總統提名連署　向支持者致歉

▲▼蘇煥智宣布參選2024總統選舉記者會。（圖／台灣維新提供）

▲台灣維新黨主席蘇煥智。（圖／台灣維新提供）

記者杜冠霖／台北報導

中央選委會13日起受理參選2024總統連署登記，正神名黨主席許榮德與副總統參選搭檔、佛光大學宗教學研究所長姚玉霜成功搶頭香，成為第一組登記連署參選的參選人，而原先宣布參選的台灣維新黨主席蘇煥智15日則宣布放棄總統連署，並表示，因為個人財力困難，募款不易，為免造成家人及朋友的困擾及負擔。

另外要注意的是，依據中選會期程，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，並需繳交保證金新臺幣1百萬元，連署期間9月19日至11月2日展開，也就是要在45天內完成連署。此外，若以連署方式獨立參選時，郭台銘還必須同時提出副手人選。

中選會受理申請後，若連署達到門檻，要定期完成連署公告，發放完成連署證明書，發還保證金；如果連署人數不足規定人數的2分之1，保證金不予發還。

而原先宣布參選的蘇煥智15日向支持者表示，很抱歉！因為個人財力困難，募款不易，為免造成家人及朋友的困擾及負擔，所以本人已決定放棄總統連署參選。

蘇煥智指出，自己仍將一本初衷，推動台灣維新、深化民主；堅定保衞台灣，推動兩岸民主和平！這次立委選舉也請大家支持台灣維新提名的立委候選人，這段期間麻煩大家許多，特此致謝！並向大家致歉。

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