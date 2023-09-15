「不列就不列啊！」郭辦替賴佩霞緩頰　嗆：林智堅學歷也列在公報

▲郭台銘搭檔賴佩霞投入2024總統大選連署。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

藝人賴佩霞宣布擔任鴻海創辦人郭台銘投入2024總統連署的副手後，其雙重國籍、學經歷備受檢視。已故作家李敖的女兒李文指賴佩霞的美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導學歷非正式學位，恐無法列入選舉公報學歷欄。對此，郭台銘辦公室發言人黃士修今（15日）直言，「不列就不列啊」，新竹市前市長林智堅也把學歷列在公報上，所以學歷不是重點，而是個人經歷跟實力能不能取得大眾信任。

根據郭辦提供資訊，賴佩霞的學歷為（廣州）暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education)、（廣州）暨南大學國際關係碩士學位等。李文指出，這是很容易讀的課程，而正在哈佛就讀的學生也指出，這非正式學位，僅是短期課程，且根據《選罷法》，恐無法列入選舉公報的學歷欄。

對此，黃士修15日受訪回應，賴佩霞在經歷上寫這學院是進修課程，是人生資歷一部分，有些人說非正式學位，不能列在選舉公報上，「不列就不列啊」，郭台銘有需要在選舉公報上列高等學歷嗎？郭走江湖、出社會從不靠學歷說話，賴也是。

黃士修說，賴佩霞的學經歷、人生閱歷非常豐富，早年是歌手，後來是演員，也具備溝通一些專業技巧；賴在哈佛進修是學政策跟公共行政等東西，其同學、老師都是美國前總統歐巴罵重要幕僚，所以賴的人生經歷跟經驗所長，可以很好地幫郭在參選或連署過程中發揮效用 ，所以要不要列在選舉公報上並非重點。

黃士修也說，林智堅跟行政院副院長鄭文燦也把自己的學歷列在選舉公報上啊，所以學歷不是重點。但到最後中選會選舉公報要怎麼登記，郭辦可以慢慢討論，放一些亮眼東西，重點是這個人的經歷跟實力能不能取得大眾信任，這才重要。