　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王必勝到場替吳欣岱站台　曝2原因：非常高興基進黨提名她參選

▲▼衛福部政務次長王必勝（左1）與台灣基進黨立委參選人吳欣岱（右1）。（圖／記者杜冠霖攝）

▲衛福部政務次長王必勝（左1）與台灣基進黨立委參選人吳欣岱（右1）。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣基進15日正式提名北市黨部主委吳欣岱參選內湖南港立委，挑戰現任立委高嘉瑜、國民黨議員李彥秀。衛福部次長王必勝也到場站台，王表示，非常高興基進黨提名吳欣岱參選，兩人過去是部立醫院同事，且衛福部業管醫事人員，對他們從政也鼓勵跟支持，也希望他們給醫療界跟公衛界更多支持跟支援。

內湖南港立委選戰白熱化，爭取連任的民進黨立委高嘉瑜面對泛綠票源分散挑戰，高嘉瑜也喊話願和吳欣岱做整合民調，強調不能讓藍營「躺著選」，但泛綠陣營整合最後仍破局。基進黨15日正式提名吳欣岱參選內湖南港立委，衛福部次長王必勝、多位獨派團體領袖、國政顧問黃越綏、資深媒體人馮賢賢都到場支持。

王必勝致詞時指出，今天非常高興基進黨提名吳欣岱參選，特別來恭喜也祝福她選舉順利，過去彼此是部立醫院同事，她給醫院很大貢獻，也祝福吳欣岱一切順利，衛福部業管醫事人員，對他們從政也鼓勵跟支持，也希望他們給醫療界跟公衛界更多支持跟支援。

媒體詢問力挺吳欣岱原因，王必勝表示，致詞也提過，主要就是在部立醫院的情誼，以前的同事要參選立委都予以祝福，醫事人員從政也都是支持跟鼓勵。

至於是否特別請假來站台？王必勝指出，現在是中午午休時間過來一下，未來有機會、沒有公務的情況下，也會過來予以支持。
 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／黃士修道歉了！　已託人向傅崐萁致歉
快訊／台籃震撼彈！　球隊參賽資格遭取消
BLACKPINK解散？　Lisa爆2度拒絕「12.5億續約
17歲少年載3友翻車！　12歲童飛出命危
百萬YTR「背愛馬仕騎Ubike」被拍！他臉色鐵青認了是本人
名店也出包！3冰品飲料店「腸桿菌超標」開罰
少一組總統參選人！他宣布放棄提名連署　向支持者致歉
一早睡醒才知老公砍死2人　妻震驚：沒聽他說過太吵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美方一視同仁！侯友宜見不到紐約市長　卻見到「這人物」顯另類外交

黃士修已託人向傅崐萁致歉　「改天再去找他聊聊，請他諒解」

國民黨緊咬進口蛋議題！　怒轟陳吉仲失職又失格

「只要台灣不要強出頭」　柯文哲：就不會成習近平的第一目標

少一組總統參選人！他宣布放棄總統提名連署　向支持者致歉

快訊／遭黃士修指具廣州暨大學位　傅崐萁：請在野管好自己的小狗

王必勝到場替吳欣岱站台　曝2原因：非常高興基進黨提名她參選

「不預期國民黨考紀會處理陳學聖」　黃士修：盼他能收斂自身言行

工地出包毀鄰宅！北市創全國先例　第三方鑑定損鄰即刻上路

大直塌陷案居民心驚驚不敢回家　蔣萬安：協助住戶爭取權益

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

倒土方未注意...婦遭土石埋　生前畫面「腳步不穩像喝酒」

兒遇唐詩全程不情願亂唸　陪讀媽：快把我激火了...

美方一視同仁！侯友宜見不到紐約市長　卻見到「這人物」顯另類外交

黃士修已託人向傅崐萁致歉　「改天再去找他聊聊，請他諒解」

國民黨緊咬進口蛋議題！　怒轟陳吉仲失職又失格

「只要台灣不要強出頭」　柯文哲：就不會成習近平的第一目標

少一組總統參選人！他宣布放棄總統提名連署　向支持者致歉

快訊／遭黃士修指具廣州暨大學位　傅崐萁：請在野管好自己的小狗

王必勝到場替吳欣岱站台　曝2原因：非常高興基進黨提名她參選

「不預期國民黨考紀會處理陳學聖」　黃士修：盼他能收斂自身言行

工地出包毀鄰宅！北市創全國先例　第三方鑑定損鄰即刻上路

大直塌陷案居民心驚驚不敢回家　蔣萬安：協助住戶爭取權益

《牛車來去》安心亞入圍視后爆哭　豪言「牽牛走紅毯」沿途有屎

台積電加速採用再生能源　RE100目標時程提前至2040 年

任容萱曝Selina復工時間　意外撞見外甥「直播童子尿」

超車的機會！美東龍頭競爭激烈　光芒險勝金鶯僅落後1場

美方一視同仁！侯友宜見不到紐約市長　卻見到「這人物」顯另類外交

黃士修已託人向傅崐萁致歉　「改天再去找他聊聊，請他諒解」

大馬10死空難初步調查報告出爐！　墜機後「毫無生還可能」

最強「AI工具」幫你生吸睛文案！解密FB+IG數據　讓人一看就想追蹤

曾說「這輩子不婚不生」！　蘿莉塔當媽後改口3件事：人不能太鐵齒

央視前女主播「任星巴克董事」！曾任阿里巴巴高管　超狂履歷曝

孫子坐摺疊桌下秒斷掉　阿公沒關心反直接笑瘋

政治熱門新聞

郭辦疑昨才知賴佩霞美國籍　黃揚明：跟時間賽跑

87歲連戰近況曝光！韓國瑜探望父子　連勝文放3人同框合照

搭擋郭台銘拚2024！賴佩霞小檔案一次看　「盼落實整合在野心願」

少一組總統參選人！　蘇煥智宣布放棄總統提名連署

快訊／遭黃士修指具廣州暨大學位　傅崐萁：請在野管好自己的小狗

賴佩霞曾申請加入「哈佛校友會」遭否決　哈佛不承認短期課程學位

賴佩霞棄美籍參選　AIT曝需3到6個月

賴佩霞「哈佛學歷」是短期課程非正式學位　恐難列入選舉公報

其他陣營擬邀「政治劇女星」選立委

新竹市民政處長施淑婷　再爆隱匿房貸

陳學聖酸賴佩霞洗學歷　藍營4人也中鏢

網傳賴清德造勢請臨時工　綠今晚提告

「柯文哲不懂什麼是干政？」　黃暐瀚舉例轟：連這都不知別出來選

賴佩霞參選驚呆國師！　曝關鍵星象：丕變力量強

更多熱門

相關新聞

少一組總統參選人！　蘇煥智宣布放棄總統提名連署

少一組總統參選人！　蘇煥智宣布放棄總統提名連署

中央選委會13日起受理參選2024總統連署登記，正神名黨主席許榮德與副總統參選搭檔、佛光大學宗教學研究所長姚玉霜成功搶頭香，成為第一組登記連署參選的參選人，而原先宣布參選的台灣維新黨主席蘇煥智15日則宣布放棄總統連署，並表示，因為個人財力困難，募款不易，為免造成家人及朋友的困擾及負擔。

進口蛋爭議燒不停　時力喊陳吉仲出來面對：別再推衛福部擋子彈

進口蛋爭議燒不停　時力喊陳吉仲出來面對：別再推衛福部擋子彈

屏縣前議員鄭雙銓賄選案　判刑3年半定讞

屏縣前議員鄭雙銓賄選案　判刑3年半定讞

恐來不及登記！賴佩霞可要求美加速審查？　過來人：沒什麼置喙空間

恐來不及登記！賴佩霞可要求美加速審查？　過來人：沒什麼置喙空間

賴佩霞將放棄美國國籍　過來人還原完整流程：時間真的很趕

賴佩霞將放棄美國國籍　過來人還原完整流程：時間真的很趕

關鍵字：

高嘉瑜基進黨吳欣岱2024大選民進黨王興煥李彥秀國民黨民眾黨陳時中賴清德王必勝

讀者迴響

熱門新聞

即／不滿小孩吵鬧！鄰居持刀上樓砍死夫妻檔

上樓砍死鄰居夫妻檔　高雄狠男身分曝光

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

即／嫌小孩太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

起底瑤瑤17年前「大尺度相簿」名稱！

安心亞突淚崩「跑出攝影棚」！

前NBA球員做熱瑜珈猝逝！享年42歲

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

父母遭瘋砍身亡！2孩目擊崩潰：殺人的是13樓阿北

iPhone 15能用安卓線充電？　蘋果給答案

快訊／趙寅成驚爆死會「娶41歲美女主播」　官方秒現身回覆

目睹爸媽遭砍殺！高雄2學童奔水果行躲避

外交部籲「今晚別去心齋橋」台灣遊客小心安危

被乾哥騙進房「強行侵入多次」！　女星揭16歲陰影

更多

最夯影音

更多
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元
金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面