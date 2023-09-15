王必勝到場替吳欣岱站台　曝2原因：非常高興基進黨提名她參選

▲衛福部政務次長王必勝（左1）與台灣基進黨立委參選人吳欣岱（右1）。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進15日正式提名北市黨部主委吳欣岱參選內湖南港立委，挑戰現任立委高嘉瑜、國民黨議員李彥秀。衛福部次長王必勝也到場站台，王表示，非常高興基進黨提名吳欣岱參選，兩人過去是部立醫院同事，且衛福部業管醫事人員，對他們從政也鼓勵跟支持，也希望他們給醫療界跟公衛界更多支持跟支援。

內湖南港立委選戰白熱化，爭取連任的民進黨立委高嘉瑜面對泛綠票源分散挑戰，高嘉瑜也喊話願和吳欣岱做整合民調，強調不能讓藍營「躺著選」，但泛綠陣營整合最後仍破局。基進黨15日正式提名吳欣岱參選內湖南港立委，衛福部次長王必勝、多位獨派團體領袖、國政顧問黃越綏、資深媒體人馮賢賢都到場支持。

王必勝致詞時指出，今天非常高興基進黨提名吳欣岱參選，特別來恭喜也祝福她選舉順利，過去彼此是部立醫院同事，她給醫院很大貢獻，也祝福吳欣岱一切順利，衛福部業管醫事人員，對他們從政也鼓勵跟支持，也希望他們給醫療界跟公衛界更多支持跟支援。

媒體詢問力挺吳欣岱原因，王必勝表示，致詞也提過，主要就是在部立醫院的情誼，以前的同事要參選立委都予以祝福，醫事人員從政也都是支持跟鼓勵。

至於是否特別請假來站台？王必勝指出，現在是中午午休時間過來一下，未來有機會、沒有公務的情況下，也會過來予以支持。

