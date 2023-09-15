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辣媽去奈良餵鹿！肩帶被咬斷喊「奶子掉出來了」　尪回1句笑翻3萬人

▲▼ 日本奈良公園的鹿群,奈良鹿。（圖／CFP）

▲許多人喜歡到奈良餵鹿。（圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

在奈良公園餵鹿，是不少赴日遊客必去的行程之一。但一名辣媽提醒，餵鹿時一定要小心，因為她當時拿著仙貝抵達現場，鹿群馬上衝過來，結果當她開心喊著老公兒子時，其中一隻鹿竟然咬斷她的肩帶，害她當場露出胸部，嚇得驚慌逃跑，結果老公還妙回1句話。文章曝光後吸引超過3萬人按讚。

「奈良餵鹿請三思！」原PO在臉書「日本自由行討論區」分享經歷，表示自己一直很嚮往到奈良公園餵鹿吃仙貝，日前赴日遊玩特別安排這個行程。但一行人抵達時已經傍晚，原本很擔心鹿群已經吃飽，不會上前搭理他們，所幸她一亮出仙貝，鹿群仍像喪屍一般聚集過來，一下子就吃掉一包。

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只是正當她拿出第二包仙貝，並向老公兒子招手喊道「你們要不要來餵呀？」一隻鹿似乎以為她沒有要餵食，就憤怒咬住她的衣服，肩帶應聲斷裂，她當場嚇喊「我的奶子掉出來了！我的胸部！啊啊啊啊啊！」當場發瘋狂奔。

一旁遊客見狀全都哈哈大笑，她嚇得想找老公幫忙，結果對方和兒子卻異口同聲大喊「不要過來，不要過來，會把鹿引過來！」最後孤立無援的她只好自己拿著外套將胸部擋起來，仍舊急忙逃難，並忍不住感嘆「正所謂夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」。

不少人看到後紛紛笑說，「掉出來還大喊通知大家」、「天啊！！這畫面太美，我不敢看」、「我看完笑到不行，真的很抱歉」、「天啊！為妳掬一把同情的眼淚，但那畫面真的好好笑，我之前還被咬屁股」、「超好笑的，老公太沒義氣了」、「對不起！我大笑了」、「怎麼那麼真實的畫面，笑死」。

也有網友指出，「十年前只是去逛逛，沒有餵食，手上的垃圾突然被鹿從背後咬掉，嚇得我尖叫」、「奈良的鹿真的很恐怖，會追著你吃東西，還會咬衣服包包，前幾年去一次，小女兒都快哭了」、「我朋友餵很慢，然後被鹿撞雞雞了」、「我幾年前去餵鹿也是被追著咬裙子...嚇到我把全部仙貝丟掉，這輩子除了被狗追的時候跑那麼快，就只有被鹿追的時候能跑那麼快了」。

奈良公園飛火野吹號招鹿，鹿寄せ，招鹿大會（圖／記者蔡玟君攝）1205774

▲先前也曾傳出奈良鹿群攻擊遊客的事件。（示意圖／ETtoday資料照）

事實上，先前就不時傳出奈良鹿群攻擊遊客的案例，奈良縣府便提醒6大事項，包括切勿讓小朋友單獨餵鹿、不可用鹿仙餅挑逗小鹿、餵鹿時要時刻注意周遭鹿群、餵鹿時要看好自己的包包、不可餵食鹿仙餅以外食物，以及餵完鹿仙餅後要攤開雙手，讓鹿群知道已經沒有食物了。

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奈良餵鹿鹿仙餅仙貝奶子肩帶

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